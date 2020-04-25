【新冠肺炎】醫管局討論5月後恢復非緊急服務　仍需視乎疫情而定

▲ 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（25日）指，醫管局討論5月後恢復非緊急服務。（林宇翔攝）

新冠肺炎疫情持續，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（25日）指，由疫情爆發至今已3至4個月，醫管局一直運用很多資源對抗疫情，迫不得已下，非緊急服務很多被取消，隨著疫情開始緩和，醫管局討論5月後恢復非緊急服務。

劉家獻表示，恢後非緊急服務的同時，很難好像疫情前般正常，很多事情需要考慮，全球疫情仍然嚴重，本港社區的爆發可能性依然存在，在人流控制及防止感染方面，要做足措施減低交叉感染風險。另外有些人手調配抗疫，有些地方的二線隔離病房徵用其他科的病房，人手及措施調配要作考慮。

劉家獻又指，醫護保護裝備如N95口罩供應緊張，保護裝備雖然仍足夠維持2至3個月，但每個聯網會考慮不同情況，恢復服務之初，可能人流不多及感染機會低的部門先恢復，如放射診斷及檢查等。不過處理人流方面亦要重新安排，總部及聯網已討論中，但強調已準備再一波爆發安排。

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責任編輯：莫稼浩