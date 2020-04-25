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【新冠肺炎】8名患者出院後再呈陽性反應　張竹君：身體有殘餘病毒未清

社會 16:49 2020/04/25

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

張竹君指出8名患者身上有殘餘病毒。

本港新冠肺炎疫情持續放緩，昨日錄得零宗確診後，衞生防護中心今日（25日）公布新增２宗確診個案，累計本港至今已有1037宗確診個案，及一宗疑似個案。

【新冠肺炎】本港新增2宗確診個案　患者從英國返港

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，有8人患者出院後「復陽」，即是對病毒再呈陽性反應（個案編號58、132、351、496、648、949、968、 1004），她指出患者出院後自己擔心再檢測，個別個案曾「出過街」，但專家都認為是身體有殘餘病毒未清，不具傳染性。

【新冠肺炎】5月7日前無異常社區爆發　政府專家顧問許樹昌：可考慮放寬防疫措施

她指出在內地及南韓都有類似個案，專家曾開會討論，防護中心今後一旦知悉有這些個案，會追查康復患者出院後去過什麼地方，並建議他們居住及到過的地方要進行清洗，及將密切接觸者送往檢疫。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指出康復者再驗出對病毒呈陽性反應，有部分人出現徵狀，例如呼吸困難、流鼻水等再求醫，部分人驗出病毒數值不低，但相信不具傳染性。

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記者：伍瑋瑋、鄧凱文

 

衞生防護中心 南韓 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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