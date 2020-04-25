【豪宅曝光】為囡囡佈置3歲生日派對　吳若希下嫁澳門濶少2千萬元朗豪宅曝光

▲ 吳若希家住元朗近郊，市值近2千萬。

歌手吳若希2017年下嫁澳門闊少何兆鴻（Alex），並誕下一女Giselle。日前，吳若希在家悉心為女兒佈置3歲的生日派對，客廳佈滿彩色及不同形狀的汽球，並意外令位於元朗的豪宅曝光。

吳若希（Jinny）與老公結婚後不時在社交平台上大晒恩愛，又會貼出女兒的可愛照片，一家生活溫韾幸福。時間飛逝，Giselle日前已生日滿3歲，雖然受到新冠肺炎影響，但都無阻Jinny為愛女佈置生日派對，只是地點換了在家裏。

▲ 吳若希的女兒今年3歲。（Instagram圖片）

她又寫道：「看妳從小粉團變成一個小女孩的感覺真奇怪，不知道你到底懂不懂得許願是什麼意思，所以媽媽幫你許了願，希望你繼續健康快樂～願你成為一個善良的人。可以長大，但不要快高～保持肉肉的臉和長長的腿！媽媽真的真的非常愛你」

近郊豪宅

而在慶生照中就意外曝光Jinny的家，照片可見客廳兩面牆身都為落地玻璃，放下大沙發及飯桌後，仍有足夠空間予女兒走動，可見客廳非常巨型。

▲ 家中有大客廳開Party！（Instagram圖片）

而廳外就有露台，由於居所位於元朗近郊，所以景觀開揚，翠綠山景盡收眼底，成為Jinny平日在家打卡的好地方。

▲ 露台是Jinny的打卡位。（Instagram圖片）

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而另一打卡好地方，便是Jinny家中的樓梯，可見Jinny的家不止一層。之後，她的睡房仍非常寬敞，可放下大型畫作。屋外的地方都非常空曠，住宅密度低，但與市中心距離卻非常近，可方便生活，但又能感受到大自然之美。

▲ 家中的樓梯都是打卡位。（Instagram圖片）

「星夢一姐」

吳若希於2008年被星探發掘，在音樂事業開始前，曾秘密訓練唱歌兩年。Jinny在2010年正式出道，《錯過了》及《愛要撐下去》等作品口碑不俗。

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後來，她加入星夢娛樂，主力演唱劇集歌曲，其中以劇集《使徒行者》的片尾曲《越難越愛》最受歡迎，更被部份網民稱為「洗腦神曲」，慢慢更被稱為「星夢一姐」。

2016年，她與老公Alex先宣佈分手，後發現懷孕，二人復合並於2017年正式結婚。誕下女兒後，Jinny於2017年正底復出，並在劇集及綜藝節目上都有演出。

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