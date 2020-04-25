【獸父性侵】5大徵狀或涉性侵受害　明愛社工：家人怕舉報令「頭家散」想法錯誤

▲ 社工提醒家長要注意子女的情緒及行為異常，一旦涉及性侵問題，應及早求助。（資料圖片）

一名本港女生於社交媒體揭自小遭父性侵，原打算告訴家人，希望得到幫助，怎料親母促女兒「收聲」圖隱瞞事件，兄姊亦質疑她說謊，令受害女生悲嘆「無人當我係人」，有關事件在網上引起很大的迴響，詳情即看：https://bit.ly/3avLOXS

TOPic跟進事件訪問了明愛青少年及社區服務高級督導主任范麗媚，她負責中學學校社會服務。范麗媚指出事主將性侵事件在網上公開，相信事主有心理準備不再守秘密，而且事件發生了很長時間，相信她有準備要處理。范麗媚表示根據過去處理的個案，很多受害人第一次是啞忍不出聲，一旦被人發現或者忍不住就告訴社工及同學知道。

她表示根據該名女生在文中所言，相信她的家人都處理不到，由於現時未復課以及未知受害者年齡，建議她找最信任、最可以傾談的對象說出事件：

如果有比較親近的老師或者朋友，可以尋求專業人士協助!

她指出性侵事件對事主傷害大，視乎不同年紀會出現不同的反應，建議家長多注意小朋友的行為及情緒，舉例年紀比較小的，行為明顯不同：

非常親近的人，小朋友反而會避開

生理上的反應會倒退，例如明明可以自己睡覺，就怕黑不願自己一個人睡

有些小朋友會尿床

至於年紀比較大的，例如已經步入少年或者青少年期，未必會有明顯的行為改變，要注意情緒上的反應：

情緒起伏變化大。

突然很討厭一個人，一直不願意提起某起人，一說起就很憤怒

范麗媚指出性侵事件對受害人的傷害很長遠，如果沒有及時處理事件或者接受輔導，有些受害人在成年人時以為已經忘記了，一旦生活出現壓力或者緊張的事發生，在某些地方下刺激他，身體會有疼痛反應。

她表示在進行有關性侵個案的輔導時，很多施虐者都是受害人的至親好友，很多時家長都表示不願意舉報，擔心「頭家會散」，她形容這個想法是錯誤的，提醒家長並不是要舉報，而是子女受到傷害，身心都受傷，需要及時處理，可能另一半或者至親都需要幫助，也需要專業人士輔導：

施虐者都需要幫助，他都可能都很痛苦，將事件說出來，其實都是幫助他，否則影響很大！

她表示現在停課期間，社工一直與有需要輔導的個案進行輔導，如果學生有需要，亦可以透過網上的輔導尋求幫助。

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記者：伍瑋瑋