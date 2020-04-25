【古天樂抗疫騷】張繼聰+白只+朱栢康組「輕勾」搞笑互動　瑜伽高手林德信+林芊妤教做運動

▲ 演藝人協會辦網上抗疫騷，張繼聰、白只、朱栢康組「輕勾」搞笑互動，瑜伽高手林德信、林芊妤教做運動。

由會長古天樂率領的香港演藝人協會（HKPAG），響應網上平台YouTube的「全球Stay Home #WithMe 計劃」，邀請了多位藝人紅星，由今日下午一時起在YouTube上舉行直播。分別以烹飪、運動和搞笑為主題，為對抗新冠肺炎逗留在家的香港人帶來一點娛樂。

受到新冠肺炎疫情影響，香港人減少社交接觸「避炎」，古天樂任會長的香港演藝人協會（HKPAG），為了鼓勵民眾留在家中，參予YouTube主辦的「全球Stay Home #WithMe計劃」，並於今日（4月25日）下午一時起舉行連串的直播節目。

▲ 蔡一智首次與馬田合作。（影片截圖）

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打頭陣的有最近開設自家煮食頻道「傑少煮意」的草蜢成員蔡一傑，與YouTube烹飪頻道「點Cook Guide」主理人馬田合作，負責示範抗疫菜式包括「泰式肉碎飯」以及「港式梳乎厘」。

▲ 二人教觀眾一些家居運動的動作。（影片截圖）

接著有兩位瑜伽高手林芊妤（Coffee）與林德信（Alex）帶著觀眾一齊做運動，先由Coffee打頭陣教觀眾帶領觀眾進行連續30分鐘的增肌運動，而由Alex帶各位進行15分鐘的拉筋「Cool Down」部份，二人亦有分享對瑜伽及拉筋的看法，擁有同一興趣的他們滔滔不絕，讓觀眾期待他們再度合作。

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▲ 兩位高手做到一身大汗。（instagram截圖）

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而下午四點開始的第三環節節目，由三位演藝學院畢業的老友張繼聰、白只以及朱栢康組成的全新男子組合「輕勾」進行清談節目。三位分享對演戲的看法，又大玩演技大測試，另外亦找來同樣幽默感十足的「微辣」成員加蔥接受訪問，火花四起。

▲ 「輕勾」成員一同訪問加蔥。（影片截圖）

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今晚七點將會有另一節直播，「輕勾」以及薛凱琪、夏韶聲、鍾舒漫、鍾舒祺、J.Arie及小肥作音樂表演。到晚上八8點15分則輪到兩位星級爸爸古巨基與森美分享湊仔經，更是古天樂初為人父後首次公開露面。