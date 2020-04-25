【不孝子】嫌晚飯餸菜不合口味　逆子打爛碗碟再出手打阿媽洩憤被捕

▲ 馬來西亞一名男子嫌晚飯餸菜不合口味，不但發脾氣打爛碗碟，更疑因吸毒後出手打母親洩憤。

媽媽辛苦煮出一餐飯，子女不但沒有一點感激，還向媽媽動粗，這絕對不能接受。馬來西亞一名男子嫌晚飯餸菜不合口味，不但發脾氣打爛碗碟，更疑因吸毒後出手打母親洩憤，事件引來當地社會討論。

因母沒滿足要求發怒

綜合馬來西亞傳媒報道，事發於本周二（21日）晚上7時左右，在甘榜丹絨一個住宅單位內，一名22歲男子向44歲的媽媽提出，晚飯想吃江魚仔配醋醃辣椒。可是媽媽只拿出他午飯時吃剩的辣椒給他，並不是新的辣椒，令他勃然大怒。

男子因此相當不悅，並開始發脾氣，把飯桌上的碗碟打翻。其後他獨自在客廳吃飯，媽媽好言相勸，似乎再次觸怒他。他又一次打爛碗盤，這次對媽媽表現出不禮貌。

他不但喝罵媽媽，還失控般毆打媽媽的背部。他在附近居住的弟弟得悉事件，趕忙前來阻示哥哥的惡行，深怕媽媽受到重擊。

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尿液對冰毒呈陽性反應

經一輪勸阻後，男子暫時冷靜下來，在客廳睡覺。直至當晚約11時，男子在廚房煮食時，再打爛碗。媽媽懷疑他因吸毒影響，做出一連串惡行，因此決定報警求助。

警方隨即上門調查，並拘捕男子。男子的尿液檢查中，發現對冰毒呈陽性反應，估計他在吸毒後受影響下犯案，他被控以蓄意傷人罪名。

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責任編輯︰王明芳