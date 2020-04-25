【DSE2020】考評局指有14名考生因不適未有應考　其中2人出現徵狀不獲入試場

▲ 考生進入試場時都需要進行消毒清潔。（資料圖片）

新冠肺炎疫情下，DSE延遲了一個月開考，今日（25日）是第二日考試，考評局指出今日舉行的化學、組合科學(化學)及綜合科學科考試，合共約13,000名考生，分別於80個試場及約100個特別試場應考。

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截至今日下午3時，考評局共接到10名考生向公開考試資訊中心報告因生病而不能出席今日的考試， 2名考生因發燒或出現急性呼吸道感染徵狀而不獲准進入試場以及2名考生因身體不適而在考試期間離開試場。

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考評局表示也接到中華基督教會基新中學的試場報告，一名考生因發燒而不獲准進入試場應考，屬於即上述兩宗因發燒或出現急性呼吸道感染徵狀而不獲准進入試場的個案之一。

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記者：伍瑋瑋