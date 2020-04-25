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黃大仙醫院職員懷疑安裝鏡頭在洗手間偷拍　醫管局報警處理

社會 18:44 2020/04/25

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

東華三院黃大仙醫院發生懷疑偷拍事件，院方已報警。（資料圖片）

東華三院黃大仙醫院發生懷疑偷拍事件，消息指一名男職員在職員洗手間安裝鏡頭涉偷拍事件，該名男職員是護士，現已離職。

【新冠肺炎】醫管局討論5月後恢復非緊急服務　仍需視乎疫情而定

東華三院黃大仙醫院發言人今日（25日）表示，醫院於早前接獲報告，發現有懷疑鏡頭裝置在職員洗手間內，院方已即時報警處理，而有關裝置已被移除。院方十分重視是次事件，已將個案通報醫院管理層及醫院管理局總辦事處，並全力配合警方調查，有關職員現已離職。院方亦已巡查全院洗手間，沒有發現異常情況。院方亦已於事件翌日的員工論壇中主動公開事件，向員工交代。

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責任編輯：伍瑋瑋

黃大仙醫院 黃大仙

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