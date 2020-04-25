柯創盛炮製爆紅人氣「400次咖啡」　「立法會陳豪」怎評價？

▲ 韓國有一杯名為「400次咖啡」的飲料爆紅，不只製作簡單、口感綿密，連平時不多飲咖啡的民建聯立法會議員柯創盛都慕名挑戰。

新冠肺炎疫情下，不少市民都減少外出用膳，乘機留家食「住家飯」。最近在韓國有一杯名為「400次咖啡」的飲料爆紅，不只製作簡單、口感綿密，連平時不多飲咖啡的民建聯立法會議員柯創盛都慕名挑戰，炮製人生第一杯咖啡，還特別邀請到有「立法會陳豪」之稱的議員試飲。

這款韓國爆紅的人氣「400次咖啡」，其實就是焦糖奶蓋咖啡，但是原來所需材料和製作程序都很簡單。「400次咖啡」顧名思義，當中的「400」是咖啡上層的奶蓋需要手動攪打近400次，才能出現奶泡般的口感。不過，網上教學說要攪打近半小時，柯創盛初時都用手攪動，但最後打到累，唯有出動自動攪打器。

完成之後柯創盛二話不說，去邀請有「立法會陳豪」之稱的黨友議員﹑行政會議成員張國鈞試飲。張國鈞一試直呼「好滑，好香」，更透露自己及太太都是出名的「咖啡精」，承諾之後請柯創盛食 show me your love （粟米肉粒飯）。

▲ 新民黨主席葉劉淑儀與黨友陳家珮到上環文娛中心及香港仔中心一帶擺設選民登記街站。（葉劉淑儀fb）

另外，今日（25日）距離登記成為新選民的日子只餘一星期，多名議員都出外擺街站，呼籲市民登記做選民。其中，新民黨主席葉劉淑儀與黨友陳家珮到上環文娛中心及香港仔中心一帶擺設選民登記街站。葉劉淑儀形容反應不俗，又指期間有一位從事測量行業的市民上前交流，表示過去大半年社會運動及疫情重創香港經濟，其行業也面臨前所未有的打擊，十分擔心香港的經濟前景。