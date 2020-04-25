【澳門復課】澳門安排約5000名教職員工及跨境中學生免費核酸檢測

▲ 澳門政府早前宣布高中先於5月4日復課，而初中會在5月11日復課。（資料圖片）

澳門政府早前宣布高中先於5月4日復課，而初中會在5月11日復課，今日澳門當局（25日）表示首階段復課首先為中學復課，所以4月27日至30日期間，將全面安排中學的教職員進行核酸檢測，約有5,000人，教青局已與衛生局協商相關的檢測安排，並會透過學校通知教職員。

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至於跨境教職員及學生的核酸檢測安排，衛生局也已與珠海市的指定醫院協調好，將要在開課前分批前往進行檢測，跨境教職員及學生需要出示居住證和核酸檢測報告，才可往返珠澳。在澳門居住而且14日內無離境的教職員工，基本做一次測試通過就可以返校。如果是跨境在珠海住宿，會同住在珠海的跨境學生一樣，先到珠海指定地點做一次檢測通過後返回澳。復課後就要每7日做一次檢酸檢測，連同當地居住證接受封閉式管理，每日來回兩地。

另外，目前已有10所學校完成復課演習，在復課之前，教青局人員會繼續前往學校巡視演習，為學校提供復課的支援，學校須於復課前做好復課演習，演習內容包括測溫、學生進入學校的流程和午饍等環節。

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至於大約70多名在中山住宿的中學生，正要求他們返回澳門住宿，包括安排青年旅客給10多名無住宿條件的學生入住。澳門已經連續17日並沒有新增感染新冠肺炎個案，維持45宗確診個案，累計治癒出院人數有28人，仍然留醫的17名患者，全部情況穩定。

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責任編輯：伍瑋瑋