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【古天樂抗疫騷】薛凱琪+夏韶聲獻Sing打氣　小肥+雷深如+鍾舒漫家中唱代表作

娛樂 21:23 2020/04/25

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

薛凱琪演出抗疫騷。(影片截圖)

由會長古天樂率領的香港演藝人協會（HKPAG），響應網上平台YouTube的「全球Stay Home #WithMe 計劃」，邀請了多位藝人紅星，由今日下午一時起在YouTube上舉行直播。晚上7時由薛凱琪、夏韶聲、鍾舒漫、小肥歌手演出音樂會，為市民留家避炎提供音樂娛樂。

演藝人協會參予的《全球Stay Home #WithMe 計劃》，由今日下午1時開始在YouTube直播，分別以烹飪、運動和搞笑為主題，為對抗新冠肺炎逗留在家的香港人帶來一點娛樂。

至晚上7時，由不同歌手接力演唱歌曲，打頭陣是新晉組小蕃茄。之後有薛凱琪唱出《慕容雪》，不過演唱初段Fiona因感冷氣凍而要求重唱一次。

夏韶聲自彈自唱。(影片截圖)＿

薛凱琪後，夏韶聲自彈自唱《永不放棄》、《今天昨天》打氣，並指總有一日會再見到燦爛陽光。

鍾舒漫和妹妹鍾舒淇之後合唱《給自己的信》。

小肥、J.Arie合唱。（影片截圖）

最後部分，小肥和J.Arie各在自家中，同步合唱了《時光機》、《寵物+迫得太緊》，整個演出約一小時。

【古天樂網上騷】古巨基參與演藝人協會慈善騷　基仔森美講湊仔經

撰文 : TOPick柴犬出動

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