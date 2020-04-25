【古天樂抗疫騷】薛凱琪+夏韶聲獻Sing打氣　小肥+雷深如+鍾舒漫家中唱代表作

▲ 薛凱琪演出抗疫騷。(影片截圖)

由會長古天樂率領的香港演藝人協會（HKPAG），響應網上平台YouTube的「全球Stay Home #WithMe 計劃」，邀請了多位藝人紅星，由今日下午一時起在YouTube上舉行直播。晚上7時由薛凱琪、夏韶聲、鍾舒漫、小肥歌手演出音樂會，為市民留家避炎提供音樂娛樂。

演藝人協會參予的《全球Stay Home #WithMe 計劃》，由今日下午1時開始在YouTube直播，分別以烹飪、運動和搞笑為主題，為對抗新冠肺炎逗留在家的香港人帶來一點娛樂。

至晚上7時，由不同歌手接力演唱歌曲，打頭陣是新晉組小蕃茄。之後有薛凱琪唱出《慕容雪》，不過演唱初段Fiona因感冷氣凍而要求重唱一次。

▲ 夏韶聲自彈自唱。(影片截圖)＿

薛凱琪後，夏韶聲自彈自唱《永不放棄》、《今天昨天》打氣，並指總有一日會再見到燦爛陽光。

鍾舒漫和妹妹鍾舒淇之後合唱《給自己的信》。

▲ 小肥、J.Arie合唱。（影片截圖）

最後部分，小肥和J.Arie各在自家中，同步合唱了《時光機》、《寵物+迫得太緊》，整個演出約一小時。

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