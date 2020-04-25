【新冠肺炎】逾5000名港人滯留印度和巴基斯坦　保安局研究安排專機接載返港

▲ 保安局指出乘搭專機的費用將由用者支付。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，印度和巴基斯坦政府在三月下旬起禁止所有國際航班升降，令身處當地的港人暫時無法回港。保安局指入境處陸續接獲滯留當地香港居民有關回港行程的求助，包括關注受影響人士的商會和民間組織，和立法會議員等向特區政府轉介的求助名單。

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保安局和入境處已分別聯繫外交部駐香港特別行政區特派員公署（公署）、中國駐印度共和國大使館（中國駐印度大使館）和中國駐巴基斯坦伊斯蘭共和國大使館（中國駐巴基斯坦大使館）了解和跟進情況，並向求助港人提供相關資訊及按其意願提供適切意見和可行的協助。



發言人又指特區政府亦與印度共和國和巴基斯坦伊斯蘭共和國的駐港總領事館聯繫，並和多間航空公司聯絡，探討安排班機予滯留港人返港。



而截至4月24日，入境處已成功聯繫上約3,200名及2,000名分別滯留在印度及巴基斯坦的香港居民，初步掌握他們的基本個人資料和所在地點等，正繼續聯絡其他求助個案的當事人，以便跟進。



發言人表示，由於涉及的求助人數眾多，而部分求助人聯絡資料未齊全，入境處已加派人手積極跟進，務求盡快與求助人取得直接聯絡。就入境處已取得聯繫和具體資料的香港居民，他們分別身處印度和巴基斯坦多個不同地點。

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現時印度國內的陸空交通限制非常嚴格，必須得到相關當局的批准才能出行。至於巴基斯坦方面，據了解其國內交通未有設限，民眾基本上仍可出行，但禁止所有國際航班升降。



保安局指考慮到上述情況和相關人士回港後的防疫安排和檢測、檢疫以至醫療設施的承受能力，特區政府需按情況分批協助受影響港人的返港行程，初步計劃優先協助現時身處印度首都新德里或巴基斯坦首都伊斯蘭堡及其周邊地區的香港居民，以及一些有特殊需要的人士包括病患、孕婦、小孩和長者等，探討安排專機接載他們分別從新德里或伊斯蘭堡飛回香港，乘搭專機的費用將由用者支付。

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不過，最終的具體安排包括專機的出發日期和地點，仍需視乎多項因素，包括當地政府的審批時間和配合、當地的實際情況和疫情發展、當地陸空交通或其他限制等。特區政府會繼續與中國駐印度大使館和中國駐巴基斯坦大使館，以及兩國在港的總領事館積極跟進，一待確定任何具體安排，會盡快通知受影響港人。



特區政府呼籲各身處印度和巴基斯坦而至今沒有聯絡入境處協助在外香港居民小組（小組）的香港居民，如希望乘搭專機離開當地返回香港，須盡快致電入境處24小時熱線（852）1868或通過小組電郵1868@immd.gov.hk求助。小組人員會就實際情況跟進。

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責任編輯：伍瑋瑋