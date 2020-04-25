【古天樂抗疫騷】古巨基當爸後首跟森美談湊仔經  基仔為囝囝換片體會父母偉大

▲ 森美和古巨基拿著毛公仔示範掃背。(影片截圖)

由會長古天樂率領的香港演藝人協會（HKPAG），響應網上平台YouTube的「全球Stay Home #WithMe 計劃」，邀請了多位藝人紅星，由今日下午一時起在YouTube上舉行直播。晚上7時由薛凱琪、夏韶聲、鍾舒漫、小肥歌手演出音樂會，為市民留家避炎提供音樂娛樂。

演藝人協會參予的《全球Stay Home #WithMe 計劃》，由今日下午1時開始在YouTube直播，分別以烹飪、運動和搞笑為主題，至晚上7時由薛凱琪、夏韶聲、小萫茄、鍾舒漫、鍾舒淇、小肥、雷深如演出音樂會。

最後部分由森美和古巨基兩位星級暖爸，在家中以視像對話，分享湊仔心得，這也是古巨基自宣布誕子Kuson後，首度公開談論為父心情。

原來森美兒子是在03年沙士後出生，跟古巨基囝囝也是在今次疫情期間出生相似，森美憶述當時兒子1歲前都要戴口罩，而太太則在家坐月。

▲ 基仔跟森美互談湊仔經。(影片截圖)

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基仔則分享，自2月1日農曆年起，他和太太兒子便未有出過家門，故需要的口罩不多，而他們主要靠網購用品和食物，每次送貨員到家門，他們便會做好消毒工作，務求健康和安心。

基仔指做了爸爸，感覺十分神奇，跟太太還在習慣家中多了新成員，也覺責任大了：「每次B仔有少少反應，我們都好緊張，他是肚餓？要奶咀？還是要去廁所？」

森美問會否好緊張BB喊的原因，基仔笑道：「我兒子好少喊，他多用叫來表達。基仔太太還提醒，BB最常發出「海豚音」，基仔還拿出手機播出兒子叫出的「海豚音」，十分搞笑，森美指基仔BB有當歌手天份。

▲ 基仔宜播時將囝囝的腳仔曝光。(影片截圖)

森美和古巨基又各自拿出毛公仔，示範如何為BB掃風，基仔又分享自己親為兒子換片趣事：「最深刻是為BB清潔時，不小心把poo poo抺到上背脊，又試過換片時，囝囝突然小便，濺到我們滿身都是。」

暖爸基仔又會為兒子讀自己所畫的漫畫和繪本，笑道囝囝喜歡看多顏色的東西；他又試過向兒子唱「做隻貓做隻狗不做情人」，但囝囝最喜歡聽的原來是聖誕歌：「可能是他出生後第一次過的節日便是聖誕節。」

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▲ 基仔做爸爸後體會父母心情。(取自facebook )

至於兒子最似自己的地方，基仔笑道：「他都是好多手汗和腳汗。」

基仔最後語深長分享：「做了爸爸後，最大的感受是，作為子女真的要多孝順父母，因為由BB時期到長大，相信每一個父母都付出很多耐性，現在有時我無論多累，只要看到兒子笑一笑，就覺已經好滿足，所以做子女日後也要多對父母付出同樣的耐性。」