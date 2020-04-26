【小豬出軌】簡愷樂認做小三與羅志祥偷食　蝴蝶姐姐公開向周揚青道歉：對不起

▲ 簡愷樂認做小三並向周揚青道歉。

簡愷樂向周揚青道歉！內地網紅周揚青在上周四（4月23日）發千字文宣布與小豬羅志祥分手，指羅志祥出軌外，周揚青更踢爆小豬他喜歡「多人運動」，並指他與旗下女藝人有不尋常關係。

因為小豬羅志祥旗下藝人一直以來除了男團C.T.O外，就只得「蝴蝶姐姐」簡愷樂一人，因此外界一直認為周揚青所指的女藝人呼之欲出。

此外，有網民透過IG提醒周揚青去檢查身體，她回應指分手後已驗身並證沒患性病，同時點名叫羅志祥旗下藝人簡愷樂去驗身。

【小豬出軌】窮家女簡愷樂變小富婆五年買兩層樓 羅志祥豪送一櫃名牌袋與舊愛周揚青撞款

▲ 過去羅志祥常與愷樂做拍檔一同出席公開活動。

【小豬出軌】白龍王曾勸羅志祥戒色 張致恆+魏駿傑「性上癮」賠上事業

事件自4月23日爆出後，愷樂一直「潛水」，直至4月25日深夜終於在個人IG發文，寫道：

在這裡我要誠心的向周揚青小姐說聲 對不起 還有所有愛我的人說聲對不起 ～

即是愷樂間接承認介入羅志祥與周揚青的感情做小三。

蝴蝶姐姐愷樂能歌擅舞

台灣藝人愷樂舊藝名蝴蝶姐姐。她中學畢業後進入中國文化大學舞蹈系就讀 (主修民族舞)，可是在一次練習前手翻時使腰部脊椎嚴重受傷而無奈休學，在大學老師的安排下到了舞蹈教室當櫃檯和代班教授幼兒律動。

▲ 愷樂是羅志祥旗下唯一女藝人。（取自愷樂IG）

後來參加東森幼幼台的徵選而入行。在2014年，她加盟藝人羅志祥與經紀人小霜共同創立的新經紀公司創造力娛樂，成為旗下藝人。

周揚青千控訴羅志祥千字文全文 下一頁

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：https://bit.ly/2V94aIF