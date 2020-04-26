【口罩供應】多款口罩萬寧返大貨　曾獲消委會推薦Protector+理的+Nask開售

▲ 多位網民今日在網上口罩群組表示，各萬寧門市今早（26日）開店後開售多款口罩，當中包括理的、Protector及Nask口罩。

在新冠肺炎疫情下，口罩已成為市民出入的必須品。多位網民今日在網上口罩群組表示，多間萬寧門市今早（26日）開店後開售多款口罩，當中包括理的、Protector及Nask口罩。

據成功在萬寧購得口罩的網民指，萬寧今早開始派籌售賣口罩，有指每店大約有400個籌號，消息吸引大批市民早上在各萬究門台排隊。有網民並分享在旺角雅蘭中心、屯門市廣場、葵芳新都會、青衣城及太古等萬寧分店成功領取籌號。

不過，各萬寧門市售賣的口罩牌子有別，當中包括有理的、Protector及Nask 3款口罩，售價如下:

理的（成人/中童/幼童）：$65/30個

Protector：$95/30個

Nask：$90/5個

據資料顯示，3款口罩中規格以理的口罩的Level 3的為最高，支援 PFE/BFE 99% 最高級數。而在過去的消委會渝測試中，理的亦為消委會推薦的3款細菌過濾效率高於99.9%口罩之一。

此外，Protector口罩過去獲得消委會最高的5星評價，過濾細菌的效率達99.9%以上，表現亦出眾。

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責任編輯:羅嘉欣