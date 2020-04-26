【新冠肺炎】機管局試行全球首個智能消毒通道設施　為機場檢疫人員消毒殺菌防交叉感染

▲ 機管局指，香港國際機場是全球首個機場在實際環境試行「 CLeanTech 」 全身的智能消毒通道設施。（機管局提供）

香港機場管理局表示，正在香港國際機場應用最新消毒技術，包括智能消毒通道、抗菌塗層及自動化清潔機械人，保障旅客及機場員工免受感染。機管局機場運行副總監姚兆聰表示，保障機場員工及旅客的安全和健康是首要任務，會繼續研究不同的新措施，以加強機場的清潔及消毒工作。

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機管局指，香港國際機場是全球首個機場在實際環境試行「 CLeanTech 」 全身的智能消毒通道設施，專供在機場為抵港旅客執行公共衞生及檢疫相關工作的職員使用。使用者須先接受體溫檢測，然後進入密閉通道進行為時40秒的消毒及殺菌程序。

該消毒通道的內部表層設有抗菌塗層，可利用光催化及「納米針」技術，遙距消滅人體及衣物上的病毒及細菌。而消毒噴霧亦可進行即時消毒。該消毒通道維持在負壓狀態，避免通道內外環境交叉感染。

機管局亦採用自動化清潔機械人，全面消毒機場的公共地方及旅客設施。智能消毒機械人配備紫外線消毒燈及空氣過濾器，可全自動化移動，只需10分鐘便能有效消滅附近空氣及物件表面多達99.99%的細菌，並可全日用於客運大樓的公共洗手間及主要運作區 。

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此外，機管局亦正測試於所有旅客設施應用抗菌塗層，能消滅病菌、細菌及病毒，應用於客運大樓內經常使用及接觸的設施表面，包括旅客捷運系統及旅客專車的扶手及位、智能登記櫃檯及旅客登記櫃檯、洗手間、客運大樓座位區 、手推行李車、升降機按鈕等。於5月完成測試工作後，機管局會考慮將有關技術長遠應用於消毒工作。​​​​​​​

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責任編輯：陳子謙