張建宗表示極度憤慨和失望：拉布議員有破壞沒建設　罔顧公眾的利益

▲ 張建宗指惡意拉布的議員，有破壞，沒建設。（資料圖片）

政務司司長張建宗今日（26日）發表網誌立，他提及立法會財務委員會八天前通過了防疫抗疫基金下新一系列紓困措施共1,375億元的撥款申請。兩輪防疫抗疫基金有接近60項措施，共涉款1,675億元。政府正全速落實各項措施，盡早為受疫情或防疫抗疫措施重創的市民及企業帶來「及時雨」。他又指出上星期三《2020年撥款條例草案》恢復二讀。政府在今年的《財政預算案》，提出了多項「保就業、撐企業、紓民困」的措施，當中涉及1,200億元。

建制派支持財政預算案撥款 民主派議員反對

他續稱惟立法會內務委員會（內會）前日繼續在郭榮鏗議員主持下，進行第16次會議，但仍未能選出正副主席，延耗6個月，毫無寸進。他斥部分議員明顯玩弄程序，千方百計阻撓選舉，令內會癱瘓，多項法案無法繼續審議，蓄意窒礙政府施政，令人極度憤慨和失望。他表示部分議員以全港市民的福祉為注碼，不負責任，目的昭然若揭。

張建宗指立法會內會長期停擺，嚴重影響立法會運作及履行憲制職能。整個議會運作失衡，偏離了在《基本法》下立法會應該履行的職責，惡意「拉布」的議員可謂「有破壞，沒建設」，嚴重浪費社會資源。他提到如「拉布」持續下去，最終所有未完成審議的法案在立法會任期完結時即告失效，「政治攬炒」只會令香港進一步陷入困境。立法會停擺不符合廣大市民的期望，損害香港的利益。他又指香港已沒有繼續內耗的本錢，必須撥亂反正，讓整個議會盡快重回正軌。

涉揚聲器說話致聽力受損 區諾軒涉襲警判140小時服務令

他表示過去一星期，本地以至外國某些政客對香港警方拘捕多名涉嫌組織及參與未經批准集結人士的行動，以及律政司的檢控工作，作出偏頗的評論、無理的指控。

他指出執法機關和律政司的檢控人員一直專業地嚴格按照法律進行，無畏無懼，不偏不倚。檢控決定基於所有可接納的證據和適用法律進行客觀分析，並嚴格按照公開的《檢控守則》而作出，他亦重申法治及司法獨立是香港的核心價值。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

責任編輯：郭家穎