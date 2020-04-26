【小豬出軌】羅志祥夜蒲靠一招減女性防範心　寫真女星爆小豬露骨情慾對話

▲ 繼呂亞晞（格格）後，另一寫真女星馮子紜爆料稱曾被羅志祥約過夜。

內地網紅周揚青在上周四（4月23日）發千字文表示與小豬羅志祥的9年情玩完，並爆羅志祥出軌及喜歡「多人運動」，眾「豬女郎」亦漸浮上水。

繼寫真女星呂亞晞（格格）早前爆料稱曾被羅志祥用短訊邀遊歐洲後，同樣擁有驕人身材的寫真女星馮子紜（Teresa）也加入爆料指，羅志祥曾直接邀她過夜。

馮子紜在台灣出席活動憶述，大約在3、4年前，與周揚青拍拖的羅志祥在卡拉OK偶遇馮子紜，初見面他劈頭就即問馮子紜：「你今晚有沒有住所？你要去哪裏？」馮子紜坦言覺得對方話說太直接：「他原本看起來紳士有禮貌，但因口氣太霸氣，我就說：『不用了，謝謝！』」

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▲ 擁有驕人身材的馮子紜成為羅志祥目標。

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女士主動包圍羅志祥

她解釋沒有接受羅志祥邀約的原因稱：「可能他不是我的菜，我人比較孤僻，防備心比較高，他是前輩，我怕喝醉酒有所得罪，我喜歡有朝氣的男孩子，怕很兇的男生。」

馮子紜並爆料指，當晚被不少女士團團包圍住羅志祥：「會靠近他（羅志祥）的女孩子還是滿多的，主要因為他好看，防備心比較低。」

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