鄭若驊：政治檢控是錯誤見解　律政司不受政治壓力左右

▲ 鄭若驊指律政司主管刑事檢察工作，不受任何干涉。（資料圖片）

律政司司長鄭若驊今日（26日）發表網誌，指對於已經展開司法程序的案件，律政司或任何人都不應加以評論，以免構成公審這個不理想的後果，惟有律政司在執行刑事檢控工作時的決定有時引起社會上廣泛討論，有些海外媒體和政客對港政所作的檢控決定作出指控或據稱提出要求，令人感到意外。

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她指根據《基本法》第六十三條規定，香港特區政府律政司「主管刑事檢察工作，不受任何干涉」。因此，任何人企圖令香港政府改變檢控決定甚至放棄檢控，都是嚴重違反法治精神。

鄭若驊續稱律政司不受政治或其他不當或不必要的壓力左右，所謂「政治檢控」是一個錯誤的見解。相反，不論是富豪或是政治人物，都絕不能凌駕在法律之上，就算他們有特定的身份地位、追求某些信念或目的，律政司都會一視同仁去處理他們涉及的案件，按證據、適用法律和《檢控守則》獨立地作出檢控決定，有合理機會達致定罪，否則是不會提出檢控。

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她表示假如隨便放棄檢控或讓外界以為律政司屈服於這種無理要求不負責任地放棄檢控，這種處事方法既不公平，亦不專業，更加有違法治的精神。任何人違反法律，都必須要按照刑事司法制度來處理。她最後提到法治是本港的核心價值，只有不熟悉獨立法律和司法制度的人，才會被這些指控所吸引。

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責任編輯：郭家穎