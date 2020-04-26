黃偉綸：將新增4,700個涉及不同工種的短期職位

▲ 發展局局長黃偉綸今日發網誌。（資料圖片）

發展局局長黃偉綸於今天（26日）發表網誌，他指將在未來一段時間，創造約4,700個涉及不同工種的短期職位，以紓緩受新型冠狀病毒疫情影響而日趨嚴峻的失業情況。

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他提到新增的短期職位將涵蓋不同範疇、不同技能和學歷人士，包括專業人士以及提供支援的技術和後勤人員，例如聘請顧問公司為政府樓宇工程採用「裝配式設計」制定指引、增聘人手優化政府設施的機電裝置系統、為大廈外牆排水管作檢查、加快推行「長遠防治山泥傾瀉計劃」、加快更換及維修渠務系統等。另外，為應屆畢業生提供職位，如屋宇測量、城市規劃、產業測量、土地測量及工程的畢業實習計劃。

約4,700個新創職位中，包括超過530個政府職位，以及4,100多個私人機構職位，部分最快可於3個月內逐步落實。新增政府短期職位會透過招聘程序聘請；在私人機構的新增職位，主要是政府透過現行合約或新合約安排，向顧問公司或承建商採購服務。

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他指在新型冠狀病毒疫情下，希望透過增加短期職位，為就業市場注入活力，透過加聘的人手惠及民生。

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責任編輯：郭家穎