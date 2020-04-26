【翹腳惹禍】在家網上學習打機翹足5小時　大一男生右腳抬不起險終生殘廢【附紓緩貼士】

▲ 瀋陽一名男大學生連續5小時在家一直翹着腳上課及打機，導致他的右腳神經壓迫受損，無法動彈。

翹腳坐下相信是不少都市人不自覺的小習慣，然而翹腳不單可能導致脊椎側彎、骨盆歪斜，嚴重者甚至有可能導成終生殘疾。瀋陽一名男大學生連續5小時在家一直翹着腳上課及打機，導致他的右腳神經壓迫受損，無法動彈，送醫治療後還需連續做1到3個月的復健才能恢復正常，險些殘廢。

需1至3個月時間復健

據內媒《看看新聞》報道，受到新冠肺炎疫情影響，瀋陽一名男大學生亦需在家中透過互聯網上課，因此坐姿亦相當隨意，下課後亦一直翹着腳坐打機，姿勢一直維持了5個小時，他最終起身時卻發現右腳居然沒有力氣站起來，他於是趕緊到醫院求助。

據中國醫科大學附屬第一醫院鞍山醫院足踝外科主任楊茂偉醫生表示，男大生會出現右腿麻痺的症狀，就是因為翹腳姿勢維持太久:「時間長了，這個神經會有麻木感，我們一般人會變換姿勢，但是上網課、打遊戲時候，他得集中精力，下課他還打遊戲，所以他時刻在緊張，所以這個姿勢一直保持」。

楊醫生指出，腓總神經位在小腿膝蓋後方，翹腳的時候容易壓迫到，加上腓總神經位置表淺，所以也相對脆弱，如果男大生壓迫的時間如果再加長，恐怕會導致終生殘疾。目前經過物理治療後，雖然男大生的情況有好轉，但醫生表示，若是想徹底恢復，他還得持續1到3個月的復健時間。

兩伸展動作助紓緩

香港的註冊物理治療師、「關節sir」梁佑文（Calson）早前接受TOPick訪問時曾表示，他提到都市人久坐工作，加上坐姿不當，例如習慣翹腳，有機會引致下背、臀部底位置痠痛，嚴重者連俯身穿鞋襪、綁鞋帶也出現困難。

他指出文職人士長時間坐着工作，較少機會走動，表面的大肌肉如臀部中、小肌容易「瞓着咗」，肌力變弱，以致盆骨與大腿骨之間的髖關節穩定性下降，使梨狀肌這組旋轉肌肉長期處於繃緊狀態，繼而令腰椎、盤骨和髖關節活動力下降。

Calson教做兩個伸展動作，有助紓緩梨狀肌繃緊問題，改善髖關節的靈活度。

1. 下肢髖關節旋轉

坐在地上，雙腿大字型打開，右腳曲膝提起。

雙手放後撐着上身，右腳腳尖離地、腿跟貼着地面。

右腳左右擺動，輻度慢慢增加。

重複5至8次，轉另一隻腳做。

2. 雙腳夾毛巾開合

上身平躺，曲膝。

雙膝間夾一條大毛巾，背部墊一條小毛巾。

雙手手掌向天，提腿，大腿與小腿約呈90度。

雙腳腳掌向外打開，維持5秒，然後合上。

重複5至8次。

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責任編輯:羅嘉欣