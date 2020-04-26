馬時亨：通識教育實行上或出現問題　盼教育局推品格教育

▲ 馬時亨指，香港在品格教育上做得不足，希望教育局可以主流教育推行品格教育。（資料圖片）

獲政府再度委任為教育大學校董會主席的馬時亨，今早（26日）出席電台節目表示，政府當年推出通識教育是好事，但實行過程出現少許問題，又認為在現今的香港，做任何事都舉步維艱，不能夠將所有問題都推在教育上，要先解決社會問題，再處理其他事宜。

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馬時亨又指，香港在品格教育上做得不足，希望教育局可以主流教育推行品格教育，及早由小學，甚至幼稚園開始，否則學生只有智慧但缺乏品格，也不會是完美。

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他認為，品格教育非常重要，因此決定投入女兒創立的「品格教育協會」，希望推動品格教育運動，鼓勵尊師重道的風氣，但為避免公眾對他的角色感到混淆，或造成利益衝突，所以決定只會續任教大董事會主席多8個月，明年起離任。

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馬時亨又透露，有政府高官曾向他問到為何有老師變得偏激，他相信是反映社會問題，大學難以教老師說甚麼，但認為社會上大部分教師都是專業，但有少數老師可能因社會環境感到不開心，在教學上反映出來，但認為進入課室就要專業，不能向學生傳遞自己政治上的想法。

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記者：陳子謙