【讓座文化】公公婆婆搭港鐵無位坐乘客想叫人讓座　對方一句回應令人感動

▲ 有網民分享自已搭地鐵時，見到一對公公婆婆站在車廂，周邊座位都有乘客坐著，卻無人讓座。

不少交通工具近年都設有「關愛座」，但讓位文化也引起許多爭議。網上最近流傳，有網民分享自已搭地鐵的經歷指，見到一對公公婆婆站在車廂，周邊座位都有乘客坐著，卻無人讓座。於是網民主動走上前問他們是否需要座位，可代為請其他乘客讓座，未料公公婆婆的回應，卻令網民相當感動，十分感慨。

近日在Facebook上流傳，有網民分享搭地鐵到金鐘站時，見到一對公公婆婆進入車廂，當時許多人坐著看他們，卻沒有人起身讓位。網民走過去問老人的路途是否遙遠，是否需要座位。

我走埋去問老人家你哋去遠唔遠嘅地方。如果要搭好多個站，我幫你叫啲人起身讓位。

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然而網民憶述，公公婆婆以一句話婉拒：

佢哋兩老話唔好意思唔使喇。

事件引起其他網民議論，有網民認為乘客應該讓座，覺得現時的人欠缺敬老和愛心；也有人表示如果自己當時坐著，一定會讓位給他們。然而，亦有網民覺得，叫人讓座的行為是多管閒事，直指當事人沒有權利叫人起身讓座。

以往也發生不少因讓座而發生的爭議事件：

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責任編輯：王明芳