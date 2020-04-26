羅致光： 3月失業綜援申請較上月增加一倍半　4人家庭平均可獲得每月約16,000元的援助金　

▲ 羅致光指綜援在香港經濟多年來的起伏中，發揮了安全網的功能。（資料圖片）

勞工及福利局局長羅致光今（26日）於網誌上表示綜援在香港經濟多年來的起伏中，發揮了其安全網的功能。他指單是今年3月的失業綜援申請宗數的1,821宗，相對2月的724宗，已增加了151.5%。

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他提到或許有人說「有手有腳、有骨氣」不申領綜援，但領取綜援的朋友同樣「有手有腳、有骨氣」，更是能屈能伸，大部分領取失業綜援的家庭都只是短暫需要社會的支援，渡過難關，便能自力更生。在這個艱難時刻，是社會伸出援手的時候，為有經濟需要的家庭提供所需現金支援。

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羅致光續指為協助受到失業影響，而令家庭收入下降至不能滿足基本生活需要的人士，不論是從公援至綜援，都是這個制度的功能。為了讓更多失業人士可以獲得支援，政府由今年6月開始透過綜援系統提供具時限（為期6個月）的「失業支援計劃」。在這個「失業支援計劃」下，健全人士的資產上限加倍，以一個4人的健全人士住戶的限額為例，便由88,000元增加一倍至176,000元。自住物業會獲暫時豁免納入資產審查。一個綜援4人家庭平均可獲得每月約16,000元的援助金，他指其雖然不是一個很高的金額，但亦不是一般評論的那麼低。

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責任編輯：郭家穎