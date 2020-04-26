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陳茂波：疫情下本港金融風險仍屬可控水平

社會 12:38 2020/04/26

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

陳茂波指一直對市場進行「跨市場、聯動式、全天候」的監控。（資料圖片）

財政司司長陳茂波今（26日）在網誌表示說這段期間市場即使經歷大幅波動，迄今依然秩序井然，運作如常，足以印證本港跨市場、全天候、聯動式的金融安全防範機制，發揮了效能，認為本港的金融風險仍屬可控水平。

他指近期的新冠肺炎疫情雖令港股一度顯著隨外圍受壓，但同樣未見大規模的資金流走。相反，近期港匯持續偏強，徘徊在7.75兌一美元的強方兌換保證水平，甚至多次觸及這個上限，這正好反映有資金流入。

陳茂波：保住員工飯碗　才能最大程度把握將會出現的復甦

此外，他提到本港有豐厚的外匯儲備，以應付隨時出現的資金外流的兌換需要。事聯繫匯率的操作穩定，港元波幅維持在預設範圍內，有效的機制，讓市場對香港的聯繫匯率制度保持信心。

他續提到在金融和資產巿場方面，「金融監管機構議會」一直對市場進行「跨市場、聯動式、全天候」的監控。各金融監管機構一直緊密合作，監察貨幣、股票、期貨、衍生工具等市場波動情況，分析其性質，包括沽空、投機和有否出現一致行動等。過去一年，已增加了股票市場的按金要求，減低現貨市場的槓桿風險，確保市場運作正常。

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責任編輯：郭家穎

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