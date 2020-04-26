【鞋底播毒】將軍澳大型超市職員腳踩凍櫃　研究：新冠肺炎可經鞋底傳播

▲ 有網民在將軍澳一間大型超級市場內，見到職員為補貨，腳踩凍櫃。

新冠肺炎疫情持續，市民防疫意識大大提高，但最近有網民爆料，在將軍澳一間大型超級市場內，見到職員為補貨，竟腳踩凍櫃，無視衛生，被網民狠評是「衛生意識薄弱」。早前有研究指出，醫護人員的鞋底可成新型冠狀病毒的載體。在全民防疫之時，超市職員行為不免令人憂心。

據Facebook群組「將軍澳主場」，有網民指昨日下午4時左右，在將軍澳一個商場內的大型超市，目睹一位女職員一隻腳踩著凍櫃，另一隻踩住腳踏，正在拿著紙箱補貨，而當時凍櫃擺放著的是盒裝雞蛋。網民發帖時稱：

阿姐又表演腳踏冷凍櫃，員工的衛生與職安健意識薄弱。

醫護人員鞋底50%對病毒呈陽性

早前有研究發現，醫護人員的鞋底可成新冠病毒的載體。研究由軍事醫學科學院領導，搜集了火神山醫院ICU和普通新冠病毒病房的地面、空氣、物件樣本。

【鞋底播毒】將軍澳凍肉舖職員直踩食物取貨 美國研究：鞋底細菌比廁所多3倍

結果顯示，醫護人員的鞋底有50%均對病毒呈陽性，對此研究人員表示，由於有一半ICU醫護人員的鞋底都驗出對病毒呈陽性，相信醫護人員的鞋底會是病毒載體。故此，研究人員強烈建議，醫護人員需定期清洗及消毒鞋。

而較早前，大埔一田超市亦有職員踩上凍肉櫃補貨，稱「鞋底踩完牛踩雞」，斥「極度不衞生」。一田百貨向TOPick表示，已警告涉事員工，並即時安排全面清潔及棄掉有關食品，就事件引起公眾不安致歉，詳見【下一頁】。

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責任編輯：羅嘉欣