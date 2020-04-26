【新冠肺炎】懸浮粒子驗出新冠病毒　意大利研究：空氣污染下或助病毒傳播更遠

▲ 有意大利學者近期在空氣污染的懸浮粒子發現新冠病毒，這意味着空污粒子或可助病毒傳播至更遠的地方。

新冠肺炎疫情肆虐全球，病毒幾乎防不勝防。有意大利學者近期更在空氣污染的懸浮粒子發現新冠病毒，這意味着空氣污染粒子或可助病毒傳播至更遠的地方。

空污或為意大利北部成疫區原因

據英媒《衞報》報道，由意大利波隆納大學助理教授Leonardo Setti領導的研究團隊，利用標準技術在意大利北部的貝加莫（Bergamo）市區及工業區收集空氣污染的樣本，當中驗出數個樣本中均有新冠病毒的獨有基因，有關樣本已經獨立實驗室進行盲測驗證。

團隊認為，意大利北部是歐洲空氣污染最嚴重的地區之一，高程度空污也許能夠解釋當地較高的感染率。Setti指出，介於0.1至1微米（micron）的飛沫，與10微米以下的污染粒子結合，粒子會變得更大，密度更小，因此能在空氣中飄浮更久，傳播更遠。他認為，調查病毒是否能夠透過此途徑更廣泛地傳播非常重要，「如果我知道，我們可以找到解決方法。但如果我們不知道，我們就只能承擔後果。」

不過，上述研究還在初期階段，未經同行審議，仍不清楚病毒是否能依附在空污粒子表面存活，或者數量是否足夠引發疾病。

學界普遍認為推論合理

英國布里斯托爾大學（University of Bristol）教授Jonathan Reid也在研究冠狀病毒透過空氣傳播的可能性，他亦認為：「飛沫能夠與都市中的粒子結合，被帶到各個地方，這也許並不讓人訝異。」

愛爾蘭科克大學（University College Cork）教授John Sodeau也指上述推論合理，但以標準科學研究流程而言，可能需要耗費2、3年才能確認結果。

世界衞生組織於3月16日曾發表一項研究指，新型冠狀病毒在特定條件下，可在空氣中存活，當局正考慮對醫護人員採取空氣防護措施。新型冠狀病毒現可透過飛沫或少量液體傳播，主要通過患者打噴嚏或咳嗽來傳播。世衞組織新興疾病部門主管官員范科霍芙（Maria Van Kerkhove）表示，新冠病毒可懸浮在空氣中，通過空氣傳播，但這取決於熱量和濕度等因素。

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責任編輯:羅嘉欣