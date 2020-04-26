【十八年後的終極告白】Jackie阿倩3號風球淋雨6小時　孟希璘李寶珊TVB首對公開出櫃戀人

▲ 《十八年後的終極告白》演Jackie的孟希璘甚搶鏡。

TVB劇《十八年後的終極告白》上周首播，普遍口碑不俗。在《十八年後的終極告白》飾演阿倩（楊秀惠飾）密友Jackie的孟希璘（Ball），演出突岀，獲得觀眾注意。

在剛播岀的《十八年後的終極告白》一集，Jackie陪阿倩淋雨戲頗受網民討論，孟希璘接受TOPick訪問，談及鏡頭背後的苦況：「拍攝時正值夏天，那天掛了3號風球，風雨都特別大，台前幕後的人和機械都被淋濕，足足淋了6小時雨，淋雨戲份最多的秀惠濕到連鞋也有水。」

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▲ 孟希璘在IG上載當日拍淋雨戲的花絮。（取自孟希璘IG）

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為演阿倩好友Jackie學手語

孟希璘參演過《愛．回家之開心速遞》、《BB來了》、《鐵探》、《解決師》、《金宵大廈》等。

但其實《十八年後的終極告白》拍於2018年，所以這劇才是現在已入行兩年的孟希璘首次演戲：「因為這劇是TVB藝訓班畢業前的實習，所以是我入行後的第一套劇。每場戲都會遇見秀惠，我們都於拍攝前學習手語，並會提前到場排戲。」

以手語對戲比一般對白難度更高，Ball表示：「由於手語與說對白的語速不一樣，加上沒有聲音節奏，很多時都需要以眼神取代聲音去演戲。」

▲ 孟希璘在《十八年後的終極告白》主要與楊秀惠做對手戲。

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參考上野樹里演Jackie

孟希璘在劇中絕大多場面都是與楊秀惠做對手戲，Ball形容楊秀惠有如姐姐般照顧她：「可能因為她本來也有妹妹，因而很會照顧人，連生活上也照顧周到。這套劇於6至8月時拍攝，她會帶同風扇及飲品給我解暑，細心又體貼。」

而戲內的Jackie則擔當守護者的角色，處處保護阿倩，Ball認為：「外型上，我跟Jackie很相似，但性格卻很不同。Jackie很cool，從來都不笑，而我比她活潑、開朗，而且很愛笑。其實，男仔頭也可以有一萬種性格。」

她拍攝前觀看了同類劇集做功課：「看了日劇《Last Friends》，參考了上野樹里的演出。」

▲ 孟希璘與李寶珊大方認愛。（取自李寶珊IG）

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孟希璘李寶珊勇敢出櫃

很多觀眾都認為Jackie是喜歡阿倩，指出電視劇中很少岀現同性戀劇情，Ball說：「現實生活中的確是存在的，他們也不被忽略，相信日常生活中也可獲包容，不應感到有壓力。」

在現實中，孟希璘與《後生仔傾吓偈》的KOL細孖李寶珊是戀人，更在今年情人節出櫃，李寶珊於IG上載二人合照稱：「情人節快樂，I Love You!」

大膽認愛，更可能是TVB首對公開的同性戀人。不過對於私人感情，她不欲多言稱：「我目前都係着重劇集演出方面。」

▲ 因為合作《十八年後的終極告白》，孟希璘與楊秀惠及何遠東成朋友。

孟希璘修讀導演系

其實入行前，Ball曾於內地升學：「在四川師範大學修讀編劇及導演系，畢業後曾留在當地創業4年，經營過各種生意，包括售賣服裝、手機殼及珍珠奶茶等。」

經過深思熟慮後，Ball於2017年回港報讀第29期TVB藝員訓練班：「從沒跟家人商量便入行了，幸好他們都支持我。當時報讀訓練班時已下定決心，只要收了我便入行拍劇」

縱然演員收入和工作量不穩定，Ball也決心堅持拍劇：「至今有3個月都在等待新的工作，但也不會擔心，以前在內地生活時也試過只用10元吃足3餐。」

記者：梁樂欣