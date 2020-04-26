洪水橋翠珊園火警父子情況轉為危殆　疑雪櫃電線短路起火

▲ 元朗洪水橋盈福街8號翠珊園14座1樓一個單位昨晚（25日）約7時半發生火警。（曾秋文攝）

元朗洪水橋盈福街8號翠珊園14座1樓一個單位昨晚（25日）約7時半發生火警，導致一名15個月大的男嬰嚴重燒傷，送院後不治。與男嬰同住的4名家人受傷送院，其中37歲父親及3歲男童，情況由嚴重轉為危殆；34歲母親及5歲女童情況穩定，4人分別在博愛醫院及屯門醫院留醫。

今早（26日）火警現場仍未解封，有警員把守，起火單位嚴重焚毀，政府化驗師早上亦到現場調查。警方表示，初步調查相信起火原因無可疑，懷疑單位內雪櫃的電線短路，引致單位起火，案件交由元朗警區刑事調查隊第十隊跟進。

洪水橋翠珊園單位起火 一名男童嚴重燒傷送院後不治

消防處發言人表示，昨晚（25日）7時36分接獲報案，人員於7時42分到場，7時59分把火警撲滅。事件中消防處共出動8輛消防車﹑5輛救護車﹑1輛流動傷者治療車及1輛輔助醫療裝備車，昨日檢查大廈消防喉供水系統，並無發現異樣，供水系統正常。

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記者：曾秋文、陳子謙