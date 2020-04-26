【食用安全】食魚驚見藍綠色骨頭　網民高呼噁心恐被重金屬污染

▲ 台灣網民分享日前在家中煮魚，吃到一半時才發現魚骨呈藍綠色，大感震驚，覺得很可怕噁心。

魚是家常菜式，許多市民都經常食，但未必人人食過藍綠色骨頭的魚。台灣一名網民分享，日前在家中煮魚，吃到一半時才發現魚骨呈藍綠色，大感震驚，覺得很可怕噁心。網上議論紛紛，有人認為是海水被重金屬污染，令魚亦受到污染。

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台灣一名女網民日前在Facebook群組「新竹大小事」發帖，相片中有一塊魚肉被放在盤中，一整排魚骨呈現鮮豔藍綠色。女網民提到，她不知道自己買的是甚麼魚，見到新鮮就買，吃完前一段是正常，中段發現很綠，後段只有些許綠色，覺得很可怕，於是在網上發問：

誰可以告訴我，這魚的骨頭為何是綠色的？感覺很可怕，很噁心。

有網民同樣感到震驚，留言稱「好噁心」、「被污染了嗎」、「海水重金屬污染」、「重金屬吃太多了」，亦有人懷疑是否「魚的膽汁造成」。

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然而，有網民留言指，這條魚其實是水針魚，而魚骨呈綠色是正常。水針魚是會出現在台灣水域的食用魚，過往亦有民眾因其骨頭呈藍綠色，而憂心是否能食用。

對於水針魚魚骨部分呈藍綠色，是否屬有污染或未經煮熟，台灣農業委員會曾為此解答，指出水針魚（Needlefishes）是鶴鱵科Belonidae魚類，具有綠色之骨頭是本科魚類之主要特徵之一。因此，骨骼呈現之顏色為正常現象，呼籲市民可安心食用。

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責任編輯：羅嘉欣