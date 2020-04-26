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【新冠肺炎】創科局拒資助理大快速檢測系統　薛永恒承認對市場觸覺不足

社會 14:41 2020/04/26

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

薛永恒又認為是次疫情既是挑戰，也是機遇。（資料圖片）

新冠肺炎疫情未止，香港理工大學於2月研發「全自動快速多重診斷系統」，能於1小時內檢測出28種病毒及12種細菌，惟其資助申請被創科局拒絕，新一任創新及科技局局長薛永恒承認對市場觸覺不足。

新一任創新及科技局局長薛永恒今（26日）出席電視節目時針對此事，承認對市場觸覺不足，故需要與各界合作。他又透露是行政長官主動接觸他，並請他擔任創科局局長，薛永恒指自己和林鄭月娥的理念相近，他表示非常高興可以問責團隊身份服務市民。

薛永恒：未來會於協作、溝通及人才培養三方面推動創新科技

薛永恒指未來會促進創科成果商品化，包括將政府場地開放予業界作試驗產品之用，在取得認證後，基金將協助其產品投產及推廣。他認為是次疫情既是挑戰，也是機遇，他指出一些產品在疫情前未有像現時般被廣泛應用，又表示當局正在審批早前收到的300多宗有關抗疫技術的資金申請，當少有不少方案具推出市場的潛能。

另一方面，就智慧燈柱計劃引起的私隱問題，薛永恒指改善民生是創科其中一項目標，但亦非只有好處而沒有問題，兩者需要取得平衡，也需要與市民多商討，他續透露當局已有方法放棄智慧燈柱原來的特質。

專責委員會認同港府應續推智慧燈柱計劃　倡以更保障私隱方案取代攝影機和藍牙探測器

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責任編輯：郭家穎

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