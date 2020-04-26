  • 25°C
香港時間 : 2020426日 (週日) 16:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【齊心抗疫】長者情緒支援求助個案按季增7成　長者安居協會提供緊急支援

社會 15:19 2020/04/26

分享：

熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

長者安居協會自2月起透過特別行動，成功接觸逾2萬名家中裝有的長者。（長者安居協會提供）

新冠肺炎疫情持續，不少市民的日常生活大受影響。長者安居協會自2月起透過「攜手抗疫･傳送平安」特別行動，成功接觸逾2萬名家中裝有平安鐘的長者，又指長者的情緒支援個案有持續上升之趨勢，今年1月至3月需要社工處理的個案較去年同期上升72%，當中逾三分一人需進一步情緒支援，個案較去年同期上升約41%。

協會表示，行動進行了約兩個月，派發近1萬份緊急物資及心意禮品，當中包括口罩、消毒酒精搓手液等防疫用品，社工團隊亦為有需要人士提供了累計近900 小時的情緒輔導，而註冊護士團隊則為超過1萬名長者提供健康建議。專業團隊會加強健康諮詢及情緒支援，註冊護士及社工團隊會跟進有特別需要的個案，例如即日送遞防疫物資、為用戶代取藥物，以及短期情緒輔導等。

長者安居協會行政總裁王虹虹（王蓉）表示，疫情期間長者需長期留在家中， 停止聚會和活動，令孤獨感增加，疫情的資訊亦令他們感到擔憂和恐懼，呼籲社會大眾及相關政府部門，關注長者在疫情下的情緒支援問題。

她又指，有見長者對醫療護理和情緒支援需求增加，協會的專業團隊會繼續主動致電了解長者的身體狀況，覆診及藥物存量等，並會特別跟進傷殘、獨居及長期病患的用戶。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品https://bit.ly/39VrHSC

責任編輯：陳子謙

新冠肺炎疫情 新冠肺炎 社工

最高瀏覽

【口罩供應】多款口罩萬寧返大貨　曾獲消委會推薦Protector+理的+Nask開售
今日 10:34
【口罩供應】多款口罩萬寧返大貨　曾獲消委會推薦Protector+理的+Nask開售
【疫境求生】前新聞主播轉做空少被炒送外賣　曾智華：捱得拼得
12:30 2020/04/22
【疫境求生】前新聞主播轉做空少被炒送外賣　曾智華：捱得拼得
【小豬出軌】Party Boyz兄弟幫羅志祥約「多人運動」　知情者爆料小豬口味：身材大胸是基本款
11:40 2020/04/25
【小豬出軌】Party Boyz兄弟幫羅志祥約「多人運動」　知情者爆料小豬口味：身材大胸是基本款