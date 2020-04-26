【齊心抗疫】長者情緒支援求助個案按季增7成　長者安居協會提供緊急支援

▲ 長者安居協會自2月起透過特別行動，成功接觸逾2萬名家中裝有的長者。（長者安居協會提供）

新冠肺炎疫情持續，不少市民的日常生活大受影響。長者安居協會自2月起透過「攜手抗疫･傳送平安」特別行動，成功接觸逾2萬名家中裝有平安鐘的長者，又指長者的情緒支援個案有持續上升之趨勢，今年1月至3月需要社工處理的個案較去年同期上升72%，當中逾三分一人需進一步情緒支援，個案較去年同期上升約41%。

協會表示，行動進行了約兩個月，派發近1萬份緊急物資及心意禮品，當中包括口罩、消毒酒精搓手液等防疫用品，社工團隊亦為有需要人士提供了累計近900 小時的情緒輔導，而註冊護士團隊則為超過1萬名長者提供健康建議。專業團隊會加強健康諮詢及情緒支援，註冊護士及社工團隊會跟進有特別需要的個案，例如即日送遞防疫物資、為用戶代取藥物，以及短期情緒輔導等。

長者安居協會行政總裁王虹虹（王蓉）表示，疫情期間長者需長期留在家中， 停止聚會和活動，令孤獨感增加，疫情的資訊亦令他們感到擔憂和恐懼，呼籲社會大眾及相關政府部門，關注長者在疫情下的情緒支援問題。

她又指，有見長者對醫療護理和情緒支援需求增加，協會的專業團隊會繼續主動致電了解長者的身體狀況，覆診及藥物存量等，並會特別跟進傷殘、獨居及長期病患的用戶。

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責任編輯：陳子謙