煙覆勁臭氧高料持續多天　全港5區空氣污染水平10+爆錶

▲ 本港今日空氣污染情況嚴重。（陳國峰攝）

本港部分地區受煙霞影響，環保署指今日（26日）上午起，空氣污染水平持續上升。環保署預測稍後時間，部分一般及路邊空氣監測站的空氣質素健康指數，可能達至「嚴重」水平。其中今日傍晚6時，沙田、深水埗、荃灣、屯門及東涌的空氣質素健康指數已達10+，健康風險「嚴重」。



環保署稱，受一股大陸氣流影響，本港今日天氣乾燥，部分時間有陽光，吹輕微至和緩東北風。今早起本港地區錄得較正常高的臭氧及粒子水平。

本港受背景污染較高的氣團影響，日間的陽光有利光化煙霧現象，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，特別在巿區部分地區及路邊，較高的臭氧水平亦會加速二氧化氮的形成。



根據香港天文台預測，本周中後期風力將逐漸增強，並將受一股海洋氣流影響。環保署預料在此之前，本港的空氣污染仍會維持在較高的水平。



當健康風險級別達到甚高或嚴重水平時，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動。一般市民應減少或盡量減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙的地方。

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責任編輯：吳卓峰