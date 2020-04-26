【錯換人生】28年前出世疑被護士抱錯　慈母捐肝救患癌兒子驚悉非親生

▲ 內地一名母親早前為了拯救患上肝癌的兒子，不惜願意捐出自己的肝臟，然而這時醫院卻告知兩人根本沒母子關係。

內地一名母親早前為了拯救患上肝癌的兒子，不惜願意捐出自己的肝臟，然而這時醫院卻告知兩人根本沒母子關係。經追查發現，原來她當初在醫院分娩時，當時醫院疑不慎把兩家人的初生孩子調亂，導致兩家人錯養對方孩子近30年，不幸的是對方家庭的母親目前同樣亦罹患肝癌，無法進行移植。

撫養28年始知真相

據內媒《新京報》報道，上述患肝癌的兒子張某（化名）於1992年在河南開封的一間醫院出生，當時母親蔣某（化名）在醫院住了2天後即帶他回家。張某在幼稚園體檢時曾被驗出有乙型肝炎，但由於家族一向沒有肝炎病史，所以當時家人一直也百思不得其解。

直到今年2月，28歲的張某突感不適，其後被診斷出患有肝癌，需接受肝臟移植。蔣某當時毅然決定捐出肝臟救兒子，沒想到醫院測試發現兩人血型不一，最後更證實兩人並非母子關係，換言之一直扶養張某的雙親，其實只是「養父母」。

為了替張某尋找親生父母完成肝臟移植，蔣某返回當年分娩的醫院調查，並找到當年同病房的另一名產婦，最終證實當年兩人的初生孩子被調轉了，更不幸的是對方也罹患了肝癌，目前正在進行化療，無法協助進行肝臟移植手術。

親生父親願捐肝

據對方的丈夫憶述，孩子當年剛出生後便被醫護人員抱進嬰兒房，進行一系列洗澡、更換尿布、用被子包裹等步驟，他懷疑是當年的醫護人員出錯，將兩家孩子弄混。他表示自己亦很想見見自己的親生兒子張某，無奈妻子仍在養病，未能離開，他又憂慮張某見到自己後，病情恐會惡化，但他指:「但砸鍋賣鐵也得救孩子，我的身體還可以，到時候看醫生怎麼說，看我的肝能不能做移植！」

此外，由於擔心病情惡化，蔣某還沒有把真相告訴張某，張某目前仍在醫院等待適合移植的肝臟。涉事的河南大學淮河醫院院長昨日（25日）回應，已就事件成立調查小組調查，也會配合警方調查，「養了28年才知道不是親生的，我知道後心裡也不是滋味。如果是醫院的錯，絕不護短」，目前河南省開封市衞健委以及警方已介入調查。

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責任編輯:王俊賢