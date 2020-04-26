【崇光大減價】SOGO 35周年賞舉行優惠2個月　一文看清抵買產品

▲ SOGO 35周年賞舉行優惠2個月。

一年一度「崇光百貨感謝周年慶」（SOGO Thankful Week）今年改為舉辦「SOGO 35周年賞」，有過千款化妝及護膚品、超市食品、電器家品、服裝配飾、精品、運動用品等等，在網店及門市都有大減價優惠。即使安坐家中也可享受購物樂！

首階段優惠期由即日起至5月21日內，SOGO Rewards會員在網上商店首次購物滿1,000元，即可賞額外5,000積分。此外，憑指定中銀崇光Visa卡，於「SOGO 35周年賞」舉行期間在崇光百貨及SOGO eStore網上商店購物，可享高達15%現金回贈。

崇光百貨銅鑼灣店由即日至4月30日推出的「滋味篇」的優惠，集中為崇光超市的優惠，提供多款折扣貨品、買1送1及1元換購等優惠；尖沙咀店則由即日至5月14日推出的「滋味生活篇」，涵蓋崇光超市及手袋服飾及鞋履的優惠。門市優惠詳情請【按此】。

網店精選優惠家電

居家抗疫期間，不少人會減少外出，有些愛煮食人士會在家烘焙，製作麵包及蛋糕等，或會選購焗爐或相關電器，SOGO eStore網店的優惠詳情請【按此】。

以下是部分精選貨品：

Cuisinart CSO-300NHK 多功能蒸氣烤焗爐 （3,990元減至2,388元）

Aladdin石墨高速焗爐（2,256元減至1,498元）

Kenwood KVL4100S 專業廚師機（4,388元減至2,288元）

銅鑼灣店1元換購優惠

由即日起至6月18日舉行

「SOGO 35周年賞」由即日起至6月18日舉行，因應新冠肺炎疫情今次優惠同步於門市及SOGO eStore網上商店進行，讓大家居家抗疫期間，仍可掃平貨。「SOGO 35周年賞」共分為三個階段進行：即日至5月21日、5月22日至6月4日及6月5日至18日。首階段分別推出「滋味篇」、「生活篇」、「時尚篇」等不同主題，每周更會推出限定商品、獨家折扣及買一送一等，涵蓋崇光超市Freshmart、家品電器、服飾及美妝等商品。

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責任編輯：王俊賢