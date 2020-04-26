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【新冠肺炎】本港今日再錄「零確診」　  衞生防護中心提醒市民仍需保持社交距離

社會 16:19 2020/04/26

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

見街上眾人均有戴上口罩。（陳國峰攝）

衞生署衞生防護中心公布，截至今日（26日）下午4時，中心沒有錄得新增2019冠狀病毒病確診個案，本港個案累計仍為1,038宗，其中包括1,037宗確診個案和1宗疑似個案。

【新冠肺炎】本港今日再錄「零確診」　一周內第3次沒有疫情記者會
 
衞生防護中心再次提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。發言人表示全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

【新冠肺炎】口罩放膠盒保存可重用？　何栢良解構：其實有感染風險

發言人續指要預防肺炎及呼吸道傳染病，市民必須時刻保持良好的個人及環境衞生，包括，
 
• 在搭乘交通工具或在人多擠迫的地方逗留時應佩戴外科口罩，在佩戴口罩前及脫下口罩都需保持手部衞生
• 經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前
• 妥善保養排水渠管和定期（約每星期一次）把約半公升的清水注入每一排水口（U型隔氣口）
• 所有地台排水口在不使用時應蓋好
• 如廁時亦要注重衞生，先將廁板蓋上才沖廁水，以免散播病菌
• 洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒；如沒有洗手設施，應使用含70%至80%的酒精搓手液潔淨雙手
• 打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩蓋口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，然後徹底清潔雙手
• 當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠迫的地方，及盡早向醫生求診

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責任編輯：郭家穎

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