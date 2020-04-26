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【新冠肺炎】醫管局：至今共有772名確診者已康復　13歲無病徵女留學生留醫9日今出院　

社會 16:40 2020/04/26

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

本港至今共有772名確診者已康復出院。（資料圖片）

醫院管理局發言人今日（26日）公布公立醫院中確診病人的最新情況，再多19名確診病人康復出院。

【新冠肺炎】本港今日再錄「零確診」　一周內第3次沒有疫情記者會

截至今日中午12時，過去24小時共有19名確診病人康復出院，個案編號包括第287、290、352、359、395、468、497、522、589、 689、706、742、756、891、928、990、993、1007、1019宗，至今共有772名確診及疑似病人康復出院。其中第1019宗個案為一名無病徵的13歲女留學生，她留學英國並於4月16日返港，4月17日確診，入住聯合醫院9日後，今日康復出院。
 
現時共有262名確診病人分別於14間醫院留醫，其中四人情況危殆 ，個案編號包括第338、461、595、857宗，7人情況嚴重，個案編號包括417、665、698、713、840、879、956，其餘251人情況穩定。

【新冠肺炎】本港今日再錄「零確診」　  衞生防護中心提醒市民仍需保持社交距離
 
目前公立醫院負壓病床數目為1,130張，使用量為40.2%；負壓病房數目為579間，使用量為56.8%。

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責任編輯：郭家穎

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