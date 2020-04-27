【爆紅大頭菜】全城熱玩《動物森友會》炒賣大頭菜　營養師拆解大頭菜4大功效增免疫力

▲ 大頭菜在遊戲中除了可以賺錢，現實中更是極具營養價值。

在新冠肺炎疫情下，任天堂Nintendo Switch遊戲《集合吧！動物森友會》成為人們居家抗疫的必備恩物，不少人近日均熱衷於在遊戲中炒賣大頭菜賺錢。不過，大頭菜在遊戲中除了可以賺錢，現實中更是極具營養價值，所以現在大家除可以繼續在家中炒賣大頭菜外，不妨亦可在家中以大頭菜入饌，增強疫情期間身體的抵抗力。

「健營物理治療及營養中心」澳洲註冊營養師劉惠汶（Vivien）接受TOPick訪問時表示，大頭菜是相對熱量較低的根莖類蔬菜，每100克大頭菜（生）僅含28千卡熱量，相比同等份量的薯仔，熱量足足少一半，此外大頭菜還有以下4大營養價值：

含豐富膳食纖維

一杯切粒的大頭菜含約2.3克膳食纖維。 成年人的膳食纖維每日建議攝人量為至少25克。攝取足夠膳食纖維不但有助促進腸臟蠕動，亦有助增強飽肚感及控制整體熱量攝取。愈來愈多研究亦顯示攝取充足膳食纖維與減低患上肥胖症、心血管疾病、二型糖尿病、大腸癌的風險有關。

含豐富鉀質

一個重約120克的中型大頭菜含約230毫克鉀，鉀含量與半條香蕉相若。攝取充足鉀有助身體排走多餘鈉，具去水腫及降血壓功效。

屬十字花科蔬菜

含多種抗氧化營養素包括吲哚及硫化合物。抗氧化營養素有助抑制身體自由基及延緩衰老。

含豐富維他命C

一個重約120克的中型大頭菜含約25毫克維他命C，已佔成年人每日的維他命C建議攝入量25%。攝取充足維他命C有助維持整體免疫力健康，亦有助皮膚製造膠原蛋白，保持皮膚彈性及健康。維他命C亦具抗氧化功效，有助抑制身體的自由基及延緩衰老。

Vivien同時亦分享一款製作簡單的大頭菜忌廉湯食譜，讓大家可以在家中的遊戲機炒賣大頭菜的同時，亦可在餐桌下享用到大頭菜豐富的營養。

大菜頭忌廉湯(4人份量)

材料：

中型大菜頭4個(約480克)

洋蔥1個

橄欖油 2茶匙

脱脂清雞湯 250毫升

清水 125毫升

較低脂忌廉 50毫升

做法：

把大菜頭及洋蔥去皮切粒，備用。

熱鍋加油，把洋蔥粒炒至軟身，加入大菜頭炒匀。

倒入清雞湯及水，用中細火煮至大菜頭變軟身，熄火。

倒入攪拌機，把食材攪拌至滑身。

翻熱後加入較低脂淡忌廉，即成。

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記者：吳梓楓