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【小豬出軌】「蝴蝶姐姐」曾歷男友出軌之痛　愷樂當第三者被節目飛出局以淚洗臉

娛樂 17:04 2020/04/26

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

小豬與愷樂隨時被《娛樂百分百》DQ。

周揚青在上周四（4月23日）公開與小豬羅志祥分手，並大爆羅志祥出軌濫交，並暗指他與「蝴蝶姐姐」簡愷樂有染。事後羅志祥兩度在社交平台致歉。至於愷樂亦在昨天（4月25日）深夜，於個人IG公開向周揚青道歉。

雖然認錯，可是自醜聞爆出後，羅志祥與愷樂形象大插水。二人多年來負責主持的《娛樂百分百》，近日該節目的facebook卻有大批留言表示要求DQ兩人。

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不少網民要求把羅志祥及愷樂飛出《娛樂百分百》。

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小豬愷樂去留未定

據悉愷樂原定在星期二為《娛樂百分百》錄影，現時已改為另外三人主持，暫定羅志祥與愷樂停工1個月。不過，她早前已錄影了存貨，估計可以播到5月尾。

有估算兩人被《娛樂百分百》停工1個月，小豬損失120萬新台幣（約30.9萬港元）酬勞，愷樂損失40萬新台幣（約10.3萬港元）酬勞。但1個月後二人能否回歸主持《娛樂百分百》，卻暫未有決定。

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愷樂前男友曾出軌

有說自桃色醜聞爆出後，愷樂一直留在家中以淚洗臉。但諷刺的是，愷樂在2006年與台灣藝人李沛旭拍拖，可是之後男方偷食，愷樂更發現李沛旭手機有情慾短訊。

可是殊料曾受伴侶背叛之痛的愷樂，之後卻竟介入周揚青與羅志祥之間，甘願淪為第三者。

周揚青千控訴羅志祥千字文全文 下一頁

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撰文 : TOPick柴犬出動

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