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外交部駐港公署譴責美國組織涉港報告　打著民主人權幌子插手港事務

政治 17:06 2020/04/26

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

美國國際事務民主協會（NDI）早前發表涉港報告，提及促港府就反修例事件成立獨立調查委員會。（資料圖片）

外交部駐港公署發聲明，強烈譴責美國國際事務民主協會（NDI）早前發表的涉港報告，促港府就「反修例事件」設獨立調查委員會調查警暴，及要求北京公開重申對「一國兩制」的承諾，是打著「民主」、「人權」的幌子，插手香港事務。

外交部駐港公署發言人指，有關組織混淆是非、顛倒黑白，戴著「有色眼鏡」和偏見，對其他國家和地區的內部事務說三道四、造謠撞騙，毫無公信力可言。

發言人批評，該報告是歪曲修例風波的是非曲直，對無法無天、泯滅人性的極端暴力美化粉飾，卻對隱忍克制、正當執法的香港警察橫加指責，並將反對派和極端分子挑起衝突、訴諸暴力、攬炒社會的違法犯罪，包裝成爭取民主，避而不談極端暴力行徑嚴重破壞法治秩序、嚴重衝擊「一國兩制」的本質，批對方惡意詆毀中央和港府捍衛法治、維護「一國兩制」底線的行為。

發言人認為，這類組織代表著，外國干預勢力長期勾結香港反中亂港分子，才種下香港法治不彰、社會不寧、局勢不穩的惡果。

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責任編輯：李淇

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