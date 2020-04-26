  • 25°C
香港時間 : 2020426日 (日) 18:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

網約的士平台推DSE考生30元優惠　希望考生可避開人流

社會 17:50 2020/04/26

分享：

熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

有網約的士平台推出DSE考生30元優惠，希望考生透過的士到考場，避開人流。（資料圖片）

香港中學文憑考試通識科明日開考，的士網約平台HK Taxi自24日（周五）起推出DSE考生優惠，只要考生透過平台預約的士到考場，即可獲30元電子優惠券，車資不足30元亦可使用。

HK Taxi指，優惠期由今年4月24日至5月25日，每名 HK Taxi 用戶將於最早開考時間前2小時自動收取優惠券，優惠券於當天最早開考時間過期。

要使用優惠，考生必須通過HK Taxi進行的士預約，並以信用卡或有效八達通卡繳付以HKDSE考試場地為目的地的車資。用家必須在進行的士預約時清楚表示選擇使用相關優惠券。

使用HK Taxi的的士司機良哥指，自己不清楚網約平台推出了這項優惠，又指相信學生不會為生意帶來多少增長，過去2日視藝、綜合科學、化學科開考，自己亦未曾遇到學生透過網約平台預約的情況。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

記者：陳梓蔚

相關文章

【新冠肺炎】抗疫基金資助的士小巴入氣每升減1元　料今年中推出
17:10 2020/03/03
【新冠肺炎】抗疫基金資助的士小巴入氣每升減1元　料今年中推出
【新冠肺炎】周耀輝率浸大學生舊生重新錄製《馬路的事》　感謝的士司機疫症下不分晝夜工作
16:42 2020/03/31
【新冠肺炎】周耀輝率浸大學生舊生重新錄製《馬路的事》　感謝的士司機疫症下不分晝夜工作
【防疫抗疫基金】的士紅VAN司機每月6千元補貼　政府要求提交租車證明
15:30 2020/04/17
【防疫抗疫基金】的士紅VAN司機每月6千元補貼　政府要求提交租車證明
DSE 的士 中學 司機 八達通

最高瀏覽

【口罩供應】多款口罩萬寧返大貨　曾獲消委會推薦Protector+理的+Nask開售
今日 10:34
【口罩供應】多款口罩萬寧返大貨　曾獲消委會推薦Protector+理的+Nask開售
【疫境求生】前新聞主播轉做空少被炒送外賣　曾智華：捱得拼得
12:30 2020/04/22
【疫境求生】前新聞主播轉做空少被炒送外賣　曾智華：捱得拼得
【小豬出軌】窮家女簡愷樂變小富婆五年買兩層樓　羅志祥豪送一櫃名牌袋與舊愛周揚青撞款
15:36 2020/04/25
【小豬出軌】窮家女簡愷樂變小富婆五年買兩層樓　羅志祥豪送一櫃名牌袋與舊愛周揚青撞款