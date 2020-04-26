網約的士平台推DSE考生30元優惠　希望考生可避開人流

▲ 有網約的士平台推出DSE考生30元優惠，希望考生透過的士到考場，避開人流。（資料圖片）

香港中學文憑考試通識科明日開考，的士網約平台HK Taxi自24日（周五）起推出DSE考生優惠，只要考生透過平台預約的士到考場，即可獲30元電子優惠券，車資不足30元亦可使用。

HK Taxi指，優惠期由今年4月24日至5月25日，每名 HK Taxi 用戶將於最早開考時間前2小時自動收取優惠券，優惠券於當天最早開考時間過期。

要使用優惠，考生必須通過HK Taxi進行的士預約，並以信用卡或有效八達通卡繳付以HKDSE考試場地為目的地的車資。用家必須在進行的士預約時清楚表示選擇使用相關優惠券。

使用HK Taxi的的士司機良哥指，自己不清楚網約平台推出了這項優惠，又指相信學生不會為生意帶來多少增長，過去2日視藝、綜合科學、化學科開考，自己亦未曾遇到學生透過網約平台預約的情況。

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記者：陳梓蔚