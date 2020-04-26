【救救動物】患癌牧羊犬被棄城門水塘　胸前長巨瘤隨時爆裂終需安樂死

▲ 福福胸口的腫瘤已經十分巨大，而且還因福福經常行走而出現磨損。

一隻本身患有癌症的牧羊犬，4月16日被行山人士於荃灣城門水塘發現。愛護動物協會督察接報到場拯救後，即聯絡到狗狗的晶片登記人劉小姐。不過，劉小姐表示自十多年前分手後，福福便一直由她的前男友照顧，她質疑對方沒有妥善照顧好福福，還因病情而遺棄福福，表明會報警追究法律責任。不幸的是，福福最終因末期癌症擴散，近日已接受安樂死。

據《香港動物報》報道，福福早前在城門水塘被人發現時，胸口的腫瘤已經十分巨大，而且還因福福經常行走而出現磨損，恐有爆裂的憂慮。她質疑前男友高先生和其現任太太沒有想過醫治福福的病情，故遺棄福福讓他自生自滅。

據劉小姐憶述，當年高先生拍拖時曾一同飼養了2隻狗狗，直至兩人分手時，雙方分別帶走一隻狗照顧，當時福福跟從了高先生，但福福的晶片登記仍是她本人。劉小姐指:

初初分手，都有約對方帶福福讓我探望，後來慢慢沒聯絡，對方也很快結了婚生小朋友，我有偷偷看他facebook的相，知道福福生活不錯。

沒料到，她在4月23日收到愛協的信件，始知福福被人遺棄在城門水塘。於是她趕到愛協見福福，但獸醫當時指福福腫瘤已嚴重擴散，不適合做手術，劉小姐最終忍痛選擇了讓福福安樂死。劉小姐強調，手上有證據證明福福一直由高先生照顧，批評他喪盡天良，又指會報警追究高先生的責任。

根據《防止殘酷對待動物條例》，任何如因胡亂或不合理地作出或不作出某種行為而導致動物受任何不必要的痛苦，均屬違法，即如明知所養狗狗有病而不帶他就醫，甚至將他遺棄，都是殘酷對待動物，一經循簡易程序定罪，可處罰款20萬元及監禁3年。

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責任編輯:熊詠思