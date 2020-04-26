【新冠肺炎】陪月拒戴口罩家中狂咳　新生兒及父母疑被傳染一家三口齊中招

▲ 陪月拒戴口罩家中狂咳，新生兒及父母疑被傳染齊中招。

新冠肺炎疫情持續，武漢一名楊姓女子，今年1月因孩子出世而聘請陪月員，惟陪月到家工作期間出現咳嗽，竟拒戴口罩，陪月其後被確診感染新冠肺炎，而新生兒及其父母疑被陪月傳染，一家三口齊中招。

綜合內地媒體報道，楊姓產婦今年1月13日誕下孩子，9日後，陪月中心派曾姓陪月上門照顧，惟曾姓陪月之後出現咳嗽、喉嚨癢症狀，由於當時武漢新冠肺炎疫情正在加重，楊女要求陪月中心終止合約遭拒。

楊女擔心違約，遂只好換了另一位李姓陪月，惟李女沒戴口罩轉搭多輛巴士，到僱主家中時，多次出現咳嗽，但辯稱是「打掃梳化衛生吸塵所致」。

隨著楊姓女僱主咳嗽頻繁，醫院檢測已被感染，回家後和丈夫自行隔離，要求陪月戴口罩，用洗手液洗手後再照顧嬰兒，但陪月卻沒有遵守，有時更拒戴口罩都。結果，楊姓女僱主夫婦、該名陪月化驗報告均顯示3人都是陽性，月嫂的病毒濃度更是夫妻的2至3倍，這才正式終止合約。

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而新生兒亦出現吐奶、咳嗽、發熱等症狀，之後更是臉紅、發燒、兩眼含淚，最後確診為新冠肺炎感染。

楊姓女僱主認為，病毒濃度越高，傳染性越強，陪月或因在路上多次轉車，導致感染新冠病毒，傳染其一家人，要求陪月中心道歉、全額退款和賠償。惟陪月中心指，無法認定誰傳染給誰，公司因此不能完全滿足僱主訴求，僅願意全額退款給僱主，至於要求賠償18個月、每月1500元人民幣的奶粉錢，則未能達成協議，建議僱主走法律程序。

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責任編輯：羅嘉欣

