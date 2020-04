【利智近照】李連杰生日罕有上載與太太合照　58歲利智近照激罕曝光　

▲ 李連杰罕有上載與太太利智的合照。

今天是「功夫皇帝」李連杰的57生日,他的細女Jade在社交網上載兩父女合照向父親祝壽。至於李連杰在個人社交平台上載兩個女兒Jane及Jade的照片外,更罕有上載一家四口的合照,讓一眾影迷可以看再看到利智的風采。

利智近十多廿年已不出席公開活動,李連杰及兩個女兒的網上社交平台亦幾乎不會上載利智的照片。

今次李連杰生日,卻十分罕有上載兩張太太的照片,一張是他與利智在法國巴黎街上的合照,利智翹住李連杰手臂及輕倚在對方身上,十分溫馨。另一張相片是一家四口的合照,兩位千金亭亭玉立,與母親一樣是靚女。

▲ 李連杰罕有貼出與太太合照。(取自李連杰IG)

從相中所見,利智雖然早已退出娛樂圈不再繼續幕前發展,仍然保養得不錯,雖然已屆58歲,外表沒有太大走樣,不愧是80、90年代影壇女神。

李連杰並寫道:「Thank you all so much for all of the birthday wishes. This year, I wish that the world heals and is able to come together as one during our fight against #covid-19. I also wish that you are all happy and healthy. I am so grateful to be safely in quarantine with my family. 」

▲ 李連杰57歲生日,在個人IG上載多張照片。(取自李連杰IG)

李連杰利智合作《龍在天涯》結緣

李連杰在1988年演出電影《龍在天涯》時認識同片合作的利智並擦出愛火,二人1999年結婚。可是二人婚姻曾受談論,因為李連杰當年為了利智而跟髮妻黃秋燕離婚,為作彌補,他把當時全部財產都交前妻黃秋燕,自己負責養大和前妻誕下的兩名女兒李思和李苔蜜。

而利智於2000年為李連杰誕下女兒Jane,2003年誕下小女兒Jade。

李連杰曾形容利智是「非常虎媽」,在大女9個月大時就聘請老師,後來她竟說「教晚了」,在細女未夠6個月大就請老師。

▲ 李連杰一家四口合照。(取自李連杰IG)

李連杰兩女成學霸

Jade現就讀美國最著名兼最早開辦的私立寄宿學校Phillips Academy,該校歷來孕育出大批傑出人才,包括前美國總統約翰甘迺迪、喬治布殊父子及摩斯電碼發明者薩繆爾摩斯(Samuel Morse)等。

至於長女Jane在名牌大學哈佛大學就讀文理學士課程,而且動靜皆宜,自小學習拉丁舞的她在6歲已贏過兩次全國舞蹈大賽冠軍。

▲ 李連杰細女Jade亦在個人社交平台上載與父親合照祝壽。

愛妻號李連杰

利智於上海長大,1981年隨父移居香港,1986年參加亞姐奪冠入行,後來由電視圈進軍電影界,在1992年演《特異功能猩求人》後息影,專心照顧家庭。

李連杰曾在《魯豫有約》公開講及愛妻利智指,對當年太太嫁給他後,甘願放棄如日中天事業:「老婆轉行後不在意別人怎麼看她,渴望別人忘掉她。她是一個常人,一個家庭主婦,照顧老公,照顧孩子。」

而有說李連杰一切所賺的錢全都交給利智,對此他曾回答道:「我要給予這個女人最大的安全感,所有的錢在哪裡我都不知道,全是老婆才知道,把最大的安全感給了她。」

