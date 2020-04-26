【假口罩】冒牌日本口罩流入市面　看包裝標誌一招教分真偽

▲ 有日本網民發現，有口罩的包裝上印有冒牌標誌。

隨著新冠肺炎疫情持續蔓延，口罩需求量大增，一些不法商人於是趁機生產冒牌口罩來牟利。近日就有日本網民發現，有口罩的包裝上印有冒牌標誌，消費者購買前要份外小心。

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近日有日本網民在Twitter上分享了兩張相片，相中是口罩盒上會印有的「全國工會認證標誌」，但其中一張相片中，標誌所印製的卻是簡體字。網民在帖文中提及，市面上出現了不符合規格的中國製口罩，但在包裝上卻標明能阻隔病毒。

▲ 網民留意到，有口罩上所印刷的「全國口罩工會認證標誌」，部分文字變成簡體字。（圖片來源：Twitter）

網民留意到，不合規格的口罩上所印刷的「全國口罩工會認證標誌」，有部分文字變成簡體字，於是亦呼籲其他市民在購賣時，要注意標誌會否印上簡體字。

購買日本口罩，除了要留意過濾標準（BFE、PFE、VFE）、常見用詞外，也應留意包裝上印有的「全國口罩工會認證標誌」。

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過往日本媒體曾報道，口罩包裝上印有「全國口罩工會認證標誌」，是代表商品由「全國口罩工會」的會員所製造和販賣，符合工會的衛生及生產要求。日本目前有多過80間公司，都是工會的加盟會員。

新型冠狀病毒疫情仍持續，TOPick為此整理了日韓口罩包裝的常見用字、醫用口罩標準標籤，讓大家購買口罩時可對比資料，詳見【下一頁】。

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責任編輯：羅嘉欣