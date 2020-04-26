【新冠肺炎】疫情緩和人流「復活」港人紛郊遊「抖氣」　周日西貢長洲人頭湧湧【多圖】

▲ 西貢周日人流絡繹不絕。（梁偉榮攝）

本港新冠肺炎疫情稍為緩和，今日（26日）再錄「零確診」，不少港人亦趁周日到郊外遊玩，西貢市中心及長洲皆人頭湧湧，當中不乏一家大小，有茶粿店老闆疫情下仍能日賣約1,000個茶粿，亦有咖啡店指疫情緩和，行山客及外國客數目回升，但有船務公司及海鮮菜館認為「旺丁不旺財」。

長洲商戶料佛誕及五一連假，人流或會比普通周末旺，屆時天氣會是關鍵因素，但普遍認為未必能帶動假日生意，渡假屋及平安包今年皆不加價，前者最平約200元一晚，後者每個續賣9元。

【新冠肺炎】本港今日再錄「零確診」 一周內第3次沒有疫情記者會

▲ 西貢周日人流絡繹不絕。（梁偉榮攝）

▲ 西貢周日人流絡繹不絕。（梁偉榮攝）

▲ 西貢海傍附近的食肆亦幾乎坐滿。（梁偉榮攝）

疫情緩和下，各處人流逐漸「復活」。今日（26日）中午時分，西貢碼頭及海傍一帶均人頭湧湧，大部分屬家庭式人群，不少一家大小選擇坐船往地質公園﹑半月灣等小島遊覽；海傍附近的食肆亦幾乎坐滿，有茶座食客要排隊輪候入座；賣海鮮的船家位置也吸引多人駐足觀看；售賣茶粿的小店人流絡繹不絕。

長洲也如西貢般人流興旺，有市民「打卡」留影，有一家大小在街邊吃小食，亦有人到沙灘曬太陽，部分人期間無戴口罩；適逢太平清醮將至，今年雖因疫情取消了飄色巡遊及搶包山，但長洲仍放置了不少節日的佈置，供遊人拍照。

▲ 長洲沙灘人頭湧湧，部分人無戴口罩。（陳國峰攝）

▲ 有市民在長洲「打卡」留影。（陳國峰攝）

▲ 有一家大小到長洲遊玩。（陳國峰攝）

西貢許姑娘家鄉茶粿老闆許小姐表示，向來只做六﹑日及公眾假期生意，疫情下旅客減少，生意難免受影響，但因港人不能外遊，會趁假日赴到郊外「抖氣」，令近月周末及日西貢的本地人流有所增加，當中以下午3﹑4時人流最旺。

她形容：

初初以為疫情下會無得做（生意），但估不到（西貢）會有人流，一日都賣到約1,000個茶粿，已經比想像中好，感到滿意。

▲ 西貢茶粿店人流絡繹不絕。（梁偉榮攝）

西貢碼頭傍的咖啡店負責人指，早前處於疫情高峰期時，茶座生意額比以往少約一半，近日疫情有所緩和，留意到行山客及外國客數目漸增，帶動食肆人流相應增3成，惟受限聚令及食肆管制業務措施影響，咖啡店可接待的客量仍有限，

以中午12時至下午2時為例，疫情前一枱可做到3轉客，現時最多做1至2轉客。

她說，即使當局放寬食肆最多只可坐滿半數座位的求，但仍要維持餐桌間最少有1.5米距離或設有隔板，咖啡店調整的枱數無因而變動。

不過，有海鮮菜館負責人認為，疫情令食肆生意只餘3﹑4成，假日到訪西貢的人流大多只逗留數小時或買一些特色小食，未必會刻意光顧傳統食肆，即使人流增加無助帶動生意。

▲ 有市民在長洲街邊吃小食。（陳國峰攝）

▲ 長洲太平清醮佈置。（陳國峰攝）

長洲康蘭餅店老闆郭予泉形容，復活節時長洲人流比平時周末多1至2成，親子客居多，相信即將迎來的佛誕及五一連假，仍有不少港人會抱「兜個圈」、「抖氣」心態到訪，人流或會增加，但因限聚令仍生效，個人未必看好可以帶動假期生意，相信與普通周末情況相若。



他說，今年太平清醮取消飄色及搶包山，料生意額按年跌6、7成，不排除有市民想買平安包而入長洲，在疫情下取個好意頭，餅店都會繼續按傳統賣平安包，但產量不會比去年多，售價亦無加價，每個續賣9元，包括麻蓉、蓮蓉、豆沙及黑芝麻味。



郭予泉稱，賣包成本不高，亦有朋友或贊助商提過送贈防疫產品予顧客，但認為限聚令生效目的，就是不想有太多人在同一地方聚集，而且疫情未完全緩和，不想一下子吸引太多人湧入長洲，所以不會做太多「花巧野」吸客。

▲ 長洲周日人流興旺。（陳國峰攝）

長洲海景渡假屋負責人郭小姐則言，疫情下港人不能外遊，他們於周末或假日入長洲「抖抖氣」趨勢明顯，但大部分都只是一天遊，不會過夜留宿，加上今年太平清醮取消飄色及搶包山，相信更難吸引本地人租住渡假屋，

去年已經訂滿9成房，今年調番轉9成房未滿。

她認為，佛誕加五一假期港人擁一個小長假，料屆時長洲人流會比平日旺，但要視乎天氣，而今年渡假屋房租都不加價，直言「當平日咁租」，2人房每晚200至300元；3至4人房房價約400元一晚。

▲ 小朋友除下口罩吃雪糕。（梁偉榮攝）

▲ 有一家大小到長洲沙灘曬太陽及玩水。（陳國峰攝）

▲ 雪糕車排隊人流。（梁偉榮攝）

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記者：陳曉瑩