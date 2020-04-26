【新冠肺炎】醫管局證實再多一名康復者「復陽」　20歲女留學生出院8日後再入院　

▲ 本港今日（26日）沒有新冠肺炎新增確診個案，疫情紓緩下多條街道上出現人湧湧的現象。（曾耀輝攝）

本港新冠肺炎疫情持續放緩，今日（26日）錄得零宗確診，不過，醫管局發言人證實，再多一名患者出院後「復陽」，至今共有9名確診者於出院後，曾經有病毒測試結果呈陽性。

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醫管局表示，最近有個別病人於出院後再次對新型冠毒測試呈陽性反應，醫院會與衞生防護中心溝通後，安排病人入住醫院隔離病房接受進一步檢測。有關病人大部分症狀輕微或沒有出現任何呼吸道症狀，醫院會因應病人的個別臨床情況提供合適治療。

公立醫院會繼續就病人的臨床處理與有關專家及衞生防護中心作出討論，病人亦需於衞生防護中心取消隔離令後才可出院。

衞生署衞生防護中心表示，涉事個案是第876宗個案的一名20歲女病人，她近日出現病徵，被安排入住屯門醫院接受治療。據病人提供的資料顯示，她出院後主要留在家中。相關大廈名單將於今日稍後更新。

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記者：陳子謙