【漏汁垃圾袋】市區收起垃圾桶改用簡陋掛袋　地區憂影響市容

▲ 市面湧現一款臨時垃圾掛袋，取代傳統垃圾桶。（曾耀輝攝）

受社會運動影響，自去年第四季，市面傳統垃圾桶逐漸減少，政府在多區改放「垃圾掛袋」。但薄薄膠袋僅以金屬架支撐，袋口用帆布蓋住，有清潔工指出現衞生漏洞，倘煙頭未熄被掉入掛袋，可熨穿膠袋「漏汁」。

多個港鐵站也收起垃圾桶，港鐵及政府也歸咎於示威暴力，要調整設施分布。有區議員批評政府錯判社會運動形勢，指官方寸步不讓，拒用傳統垃圾桶。



【漏汁垃圾袋】政府倡轉用新款垃圾桶 原定去年公眾諮詢但仍未開展

▲ 垃圾掛袋的帆布放滿煙蒂，煙灰隨風飄揚。（曾耀輝攝）

煙頭扔入膠袋可熨穿 垃圾袋即漏汁

自從去年第四季，油尖旺區的傳統垃圾桶逐漸「被消失」，取而代之是「臨時垃圾掛袋」，於彌敦道、亞皆老街及登打士街較常見。初期只是一個透明膠袋，黏貼在燈柱側。

後期政府陸續為垃圾袋加設臨時金屬支架，並以膠帆布蓋住袋口。不過垃圾膠袋較薄身，僅比家用垃圾袋厚身一點，不能承載重物。

地區及前綫清潔工有意見指，掛袋設計簡陋，有兩大衞生漏洞。一是「煙民」或在帆布頂隨意弄扁煙頭，然後掉進膠袋；倘煙頭未熄，就有機會熨穿膠袋，令袋內汁液流出。

另一情況是天雨，即使有塊帆布蓋住袋口，雨水也會撇進袋中，倘膠袋載滿水而爆開，雨後或使垃圾瀉遍地。

▲ 尖沙咀彌敦道也放置垃圾掛袋。（陳國峰攝）

港鐵、食環：有示威需移走垃圾桶

除了油尖旺，港島銅鑼灣、北角等區也有垃圾掛袋。本報向食環署查詢市面掛袋數量，但未獲回應。

署方僅交代近年全港傳統垃圾桶數目（見表），又稱因應地區衞生和實際運作，以及環境局轄下一個委員會（桶改會）的意見後，會調整垃圾桶分布。但因應去年公眾活動，署方需移走垃圾桶，在合適位置擺放臨時掛袋。

除了行人路，市區多個港鐵站大堂，以至非付費區，也統統不見垃圾桶蹤影。港鐵發言人稱，早前港鐵設施被人拆走堵路，經風險安排後，個別車站要移走部分設施。

▲ 有區議員向食環署了解過，料垃圾掛袋需持續使用一段時間。（曾耀輝攝）

地區：食環寸步不讓 料警方施壓

有桶改會委員向本報透露，委員會已多月無開會，食環署未曾就改放掛袋諮詢過委員會。他認為受疫情影響，經濟活動減少，即使暫時使用掛袋，對環境影響相對較小。

油尖旺區議員朱江瑋稱，屢接街坊投訴指掛袋影響市容，建議放回傳統垃圾桶。不過他稱自去年底議會跟食環署多次周旋，惟官方寸步不讓，料掛袋持續使用。他綜合民主派議員分析，料改用掛袋是因應警方要求；而政府研判也相信疫情過後，社會運動不會停止。他稱今年初市面一度重新起用傳統垃圾桶，但不久又被收回。

▲ 油尖旺區有兩個試點，正在使用新款垃圾掛袋。（區議員朱子洛提供）

朱子洛：設計新垃圾桶配合日後徵費

油尖旺區議會食物環境衞生及工務委員會主席、區議員朱子洛稱，油尖旺區較多市民及旅客聚集消費，加上垃圾收費法案仍未通過，現階段應重新放置傳統垃圾桶，方便行人棄置小型垃圾。

朱子洛又分析稱，政府正在設計新款垃圾桶，盼於日後推行垃圾收費時採用。他稱環保署的政策方針，將減少市面垃圾桶，避免市民把家居垃圾扔出街外垃圾桶。

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記者：吳卓峰