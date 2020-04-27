【漏汁垃圾袋】政府倡轉用新款垃圾桶　原定去年公眾諮詢但仍未開展

▲ 政府建議採用的新款垃圾桶，桶口收細，桶身較似現有設計。

政府至少經過4年討論，建議推出一款新垃圾桶，原定去年公眾諮詢，但不了了之。據悉因應垃圾收費計劃未能按時推出，加上社會運動及疫情影響，令引入新垃圾桶進度受阻，反而地區卻屢次試驗新款「垃圾掛袋」設計。

【漏汁垃圾袋】市區收起垃圾桶改用簡陋掛袋 地區憂影響市容

政府2016年2月成立俗稱「桶改會」的「公共空間回收及垃圾收集設施改造督導委員會」，負責檢視市面垃圾桶設計和分布，並作出改造建議，配合日後垃圾收費計劃，委員會主席由環境局局長黃錦星出任。

▲ 政府於油尖旺區兩個試點，現正試用新款垃圾掛袋，但同樣未諮詢過桶改會。（區議員朱子洛提供）

▲ 垃圾掛袋未有空間，讓行人放置煙蒂。（區議員朱子洛提供）

新垃圾桶有待公眾諮詢

桶改會自去年7月後，已再無舉行過會議。在最後一次會議中，政府完成委託顧問研究，擬推出一款新設計的回收桶及垃圾桶，取代現有設計，並向前線清潔工、工會及學界等收集意見，之後會進行公眾諮詢。不過至今該諮詢仍未推出，所有委員的任期已於年初屆滿。

擬議的新垃圾桶設計，料沿用現有垂直橢圓設計，但桶口會再收細，盼杜絕市民日後將家居垃圾丟入桶內，影響垃圾徵費成效。而新垃圾桶可將煙灰缸拆出，個別清洗，較現有設計更方便清潔。

政府曾預計垃圾收費最快2019年底推行，但隨着立法會內務委員會「停擺」，法案未能交付內會討論，料今個立法年度無法通過，需於下一屆立法會重新討論。黃錦星曾預計，垃圾收費要到明年才有機會推出。

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記者：吳卓峰