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將軍澳百勝角通風樓上蓋擬建432個私人住宅單位　料遮擋新寶城1至3座東南山景

社會 20:54 2020/04/26

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

擬建樓宇正對新寶城，料對新寶城1座至3座景觀造成影響。（西貢區議會圖片）

香港建樓見縫插針，早前政府及港鐵研究將「將軍澳百勝角通風樓」作上蓋發展，提供住宅單位，規劃署向西貢區議會提交文件，交待更多詳情。據文件顯示，有關地段擬建兩棟住宅，料提供合共約432個單位。

將軍澳百勝角通風樓位於昭信路近銀澳路交界，正對新寶城1座和2座。政府和港鐵擬維持通風樓運作的同時，在其上蓋建2棟各27屬的住宅大樓提供約432個單位。地盤面積4,458平方米，住用總樓面面積26,748平方米。

由於擬建樓宇正對新寶城1座和2座，加上文件提及，「擬議發展的高度及體積，與鄰近現有及已規劃的高層建築物相仿」，相信新寶城1座、2座、甚至3座向東南的單位，原本望山的景觀或有影響。

圖右下方建築為將軍澳百勝角通風樓現況。（資料圖片）

擬建樓宇和附近已建物業位置相近（西貢區議會圖片）

紅圈為擬建樓宇位置。（西貢區議會圖片）

在交通方面，擬建樓宇距離坑口地鐵站的直線距離約350米。

至於通風方面，文件強調已作環境研究，加上建築物作「後移」處理，料影響不大。

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記者：陳梓蔚

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