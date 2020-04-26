將軍澳百勝角通風樓上蓋擬建432個私人住宅單位 料遮擋新寶城1至3座東南山景
社會 20:54 2020/04/26
香港建樓見縫插針，早前政府及港鐵研究將「將軍澳百勝角通風樓」作上蓋發展，提供住宅單位，規劃署向西貢區議會提交文件，交待更多詳情。據文件顯示，有關地段擬建兩棟住宅，料提供合共約432個單位。
將軍澳百勝角通風樓位於昭信路近銀澳路交界，正對新寶城1座和2座。政府和港鐵擬維持通風樓運作的同時，在其上蓋建2棟各27屬的住宅大樓提供約432個單位。地盤面積4,458平方米，住用總樓面面積26,748平方米。
由於擬建樓宇正對新寶城1座和2座，加上文件提及，「擬議發展的高度及體積，與鄰近現有及已規劃的高層建築物相仿」，相信新寶城1座、2座、甚至3座向東南的單位，原本望山的景觀或有影響。
在交通方面，擬建樓宇距離坑口地鐵站的直線距離約350米。
至於通風方面，文件強調已作環境研究，加上建築物作「後移」處理，料影響不大。
立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF
一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC
記者：陳梓蔚